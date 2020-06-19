Умер сыгравший в «Хоббите» и «Чужом» актер Иэн Холм
На 89-м году жизни умер британский актер Иэн Холм, сообщает The Guardian со ссылкой на агента актера. Он ушел из жизни в одной из лондонских больниц в окружении близких. Отмечается, что смерть актера была связана с болезнью Паркинсона.
Всего на счету актера роли более чем в 60 работах. Он получил всемирную известность благодаря ролям в голливудских блокбастерах, среди которых «На западном фронте без перемен», «Чужой», «Бразилия», «Пятый элемент», «Послезавтра», «Авиатор», «Оружейный барон», а также трилогия «Властелин колец», в которой он сыграл Бильбо Бэггинса.
Иэн Холм — обладатель Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) и номинант на «Оскар» за роль в фильме «Огненные колесницы» в 1981 г. Он работал в театре, в том числе играл в пьесах Гарольда Пинтера и Шекспира. В 1998 г. королева Британии Елизавета II посвятила Холма в рыцари. Ему присвоили дворянский титул за вклад в актерское искусство.