Умер сыгравший в «Хоббите» и «Чужом» актер Иэн Холм

Иэн Холм — обладатель Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) и номинант на «Оскар» за роль в фильме «Огненные колесницы» в 1981 г. Он работал в театре, в том числе играл в пьесах Гарольда Пинтера и Шекспира. В 1998 г. королева Британии Елизавета II посвятила Холма в рыцари. Ему присвоили дворянский титул за вклад в актерское искусство.