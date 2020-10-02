Гай Ричи снимет сериал по мотивам фильма «Джентльмены»
Режиссер Гай Ричи, снявший фильм «Джентльмены», снимет по его мотивам сериал на базе американской студии Miramax TV, сообщает DeadLine.
Ричи в этот раз будет отвечать не только за режиссуру и сценарий, но и за финансирование проекта: он станет исполнительным продюсером вместе с Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом, которые продюсировали полнометражную картину.
Криминальная комедия «Джентльмены» стала самым кассовым фильмом Гая Ричи в России, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на данные кинопрокатчиков. 25 марта 2020 г. сборы картины превысили 1,2 млрд руб.
В российский прокат «Джентльмены» вышли 13 февраля 2020 года. Главные роли в картине исполнили Мэттью МакКонахи, Колин Фаррелл и др.