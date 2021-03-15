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Толстой спрогнозировал дефицит отечественного кино из-за нехватки финансирования

Ведомости

Российский кинопрокат может столкнуться с дефицитом национального кино из-за недостаточного государственного финансирования к 2023-2024 гг., заявил советник президента России по культуре Владимир Толстой.

«Критическая ситуация с производством новых фильмов... Мы сейчас основные угрозы видим в том, что зритель будет смотреть из российского кино в 2023-2024 годах. Финансирование нынешнего года меньше всех предыдущих, и оно просто не позволит поддержать необходимое количество новых проектов, как лидерских, так и иных», — приводит «Интерфакс» слова Толстого.

Толстой рассказал, что об этой ситуации планируется доложить президенту, отметив, что финансирование может быть увеличено после согласования с главой государства.

«Если удастся убедить президента, а дальше найти какие-то подходы к министерству финансов и так далее, да, будем стремиться к этому (к увеличению финансирования), иначе мы просто через пару лет получим очень серьезный провал», — сказал Толстой.

Из-за сокращения финансирования Фонд кино сможет поддержать только треть проектов, отметил Толстой, добавив, что в 2018-2019 гг. Фонд кино поддерживал более 50 проектов, а в этом году это будет максимум 12 -15 проектов. Это, по словам Толстого, приведет к тому, что кинотеатры будут показывать до 90% зарубежного контента.

Ранее в Фонде кино заявили, что распределят 1,6 млрд руб. между кинокомпаниями, которые подадут заявку на господдержку производства фильма. Эта сумма будет вдвое меньше средств, которые распределялись в прошлые годы — с 2010 года эта сумма составляла около 3 млрд руб. в год.

Фонд кино софинансирует производство и прокат отечественных картин – как безвозмездно, так и на условиях полного возврата денег. Каждый проект проходит конкурсный отбор. Но проекты лидеров соревнуются между собой в отдельном конкурсе и получают господдержку в приоритетном порядке.

Ранее по теме: Фонд кино назвал лидеров отечественного кинопроизводства

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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