Толстой спрогнозировал дефицит отечественного кино из-за нехватки финансирования

«Критическая ситуация с производством новых фильмов... Мы сейчас основные угрозы видим в том, что зритель будет смотреть из российского кино в 2023-2024 годах. Финансирование нынешнего года меньше всех предыдущих, и оно просто не позволит поддержать необходимое количество новых проектов, как лидерских, так и иных», — приводит «Интерфакс» слова Толстого.