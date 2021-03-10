Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Медиа

Фонд кино назвал лидеров отечественного кинопроизводства

Ведомости

Совет Фонда кино по итогам заседания 2 марта отобрал лидеров отечественного кинопроизводства в 2021 году, сообщает пресс-служба фонда.

В список вошли 10 компаний: «Кинокомпания «СТВ», «ВБД Групп», «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», «1-2-3 ПРОДАКШН», «Централ Партнершип», «Арт Пикчерс Студия», «ММЕ», «Базелевс», «Водород 2011» и «Дирекция кино».

В этом году отбор лидеров отечественного кинопроизводства был проведен по новой методике. «Ключевым критерием отбора является зрительская оценка национальных фильмов (количество зрительских посещений фильмов кинокомпаний в кинотеатрах Российской Федерации за последние 5 лет)», — указано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что стать лидером в данном сегменте может только организация, которая существует не менее трех лет, также она должна выпустить в прокат более двух оригинальных фильмов в течение последних пяти лет. Кроме того, у организации не должно быть задолженностей перед министерством культуры или фондом кино.

Фонд кино софинансирует производство и прокат отечественных картин – как безвозмездно, так и на условиях полного возврата денег. Каждый проект проходит конкурсный отбор. Но проекты лидеров соревнуются между собой в отдельном конкурсе и получают господдержку в приоритетном порядке. У крупнейших кинокомпаний гораздо больше шансов получить деньги фонда безвозмездно, чем у тех продюсеров, которые не входят в список лидеров.

Ранее по теме: Куратором киноиндустрии в Минкультуры станет выпускник «школы губернаторов»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных