Фонд кино назвал лидеров отечественного кинопроизводства
Совет Фонда кино по итогам заседания 2 марта отобрал лидеров отечественного кинопроизводства в 2021 году, сообщает пресс-служба фонда.
В список вошли 10 компаний: «Кинокомпания «СТВ», «ВБД Групп», «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», «1-2-3 ПРОДАКШН», «Централ Партнершип», «Арт Пикчерс Студия», «ММЕ», «Базелевс», «Водород 2011» и «Дирекция кино».
В этом году отбор лидеров отечественного кинопроизводства был проведен по новой методике. «Ключевым критерием отбора является зрительская оценка национальных фильмов (количество зрительских посещений фильмов кинокомпаний в кинотеатрах Российской Федерации за последние 5 лет)», — указано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что стать лидером в данном сегменте может только организация, которая существует не менее трех лет, также она должна выпустить в прокат более двух оригинальных фильмов в течение последних пяти лет. Кроме того, у организации не должно быть задолженностей перед министерством культуры или фондом кино.
Фонд кино софинансирует производство и прокат отечественных картин – как безвозмездно, так и на условиях полного возврата денег. Каждый проект проходит конкурсный отбор. Но проекты лидеров соревнуются между собой в отдельном конкурсе и получают господдержку в приоритетном порядке. У крупнейших кинокомпаний гораздо больше шансов получить деньги фонда безвозмездно, чем у тех продюсеров, которые не входят в список лидеров.