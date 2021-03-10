Фонд кино назвал лидеров отечественного кинопроизводства

В пресс-службе добавили, что стать лидером в данном сегменте может только организация, которая существует не менее трех лет, также она должна выпустить в прокат более двух оригинальных фильмов в течение последних пяти лет. Кроме того, у организации не должно быть задолженностей перед министерством культуры или фондом кино.