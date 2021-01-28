Куратором киноиндустрии в Минкультуры станет выпускник «школы губернаторов»

Обрывалин пришел в Минкультуры советником министра в 2013 г., в 2015 г. назначен заместителем министра. Он уже был куратором киноиндустрии, но в августе 2018 г. его сменил на этом посту перешедший в министерство из «Централ Партнершип» Павел Степанов, а в апреле 2020 г. куратором киноотрасли стал Максим Ксензов. После утверждения нового состава кабмина в конце января 2020 г., Обрывалин стал замминистра культуры, а с марта — первым заместителем министра Ольги Любимовой. Обрывалину 45 лет, до работы в Минкультуры он был членом правления «Аэрофлота». В 1998 г. он окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, в 2008-м — Гарвардскую школу бизнеса.