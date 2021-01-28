Куратором киноиндустрии в Минкультуры станет выпускник «школы губернаторов»Сергей Обрывалин ранее уже был куратором отрасли в министерстве
Куратором киноиндустрии в Минкультуры России станет первый заместитель министра Сергей Обрывалин — это произойдет с 1 февраля в рамках перераспределения полномочий покинувшего министерство замминистра Максима Ксензова, рассказали два собеседника «Ведомостей», близких к Минкультуры. По их словам, вопросы цифровизации передадут в ведение заместителя министра Ольги Яриловой, при этом департамент информационного и цифрового развития будет упразднен — его функции будут переданы департаменту кинематографии, которым руководит экс-гендиректор «Москино» Светлана Максимченко. Соответствующие приказы будут подписаны в ближайшее время, утверждают собеседники «Ведомостей».
Представитель Минкультуры заявил «Ведомостям», что документ, в котором будет прописана новая структура ведомства, сейчас прорабатывается.
Появление заместителей министров по цифровой трансформации — инициатива премьера Михаила Мишустина. Пока это новое направление, и что конкретно будет входить в круг обязанностей Яриловой — вопрос открытый, говорит один из собеседников «Ведомостей».
Заместитель министра, отвечающий за кинематографию, одна из ключевых фигур для российской киноиндустрии. Министерство и подотчетный ему Фонд кино распределяют госсубсидии на съемки, прокат и продвижение российский фильмов за рубежом. В компетенции профильных чиновников Минкультуры — выдача прокатных удостоверений, определяющих даты выхода и аудиторию фильма — двух важных факторов, от которых зависят сборы картины. Предыдущий министр культуры Владимир Мединский практиковал так называемую «раздвижку релизов», когда российские фильмы получали более выгодные даты выхода в прокат.
Кроме того, профильный заместитель министра и департамент Минкультуры по поручению правительства разрабатывают концепцию развития кинематографии. Подготовкой этого документа занимался Ксензов, но его вариант концепции не устроил министра и индустрию, и документ сейчас существенно перерабатывается, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к Минкультуры.
Обрывалин пришел в Минкультуры советником министра в 2013 г., в 2015 г. назначен заместителем министра. Он уже был куратором киноиндустрии, но в августе 2018 г. его сменил на этом посту перешедший в министерство из «Централ Партнершип» Павел Степанов, а в апреле 2020 г. куратором киноотрасли стал Максим Ксензов. После утверждения нового состава кабмина в конце января 2020 г., Обрывалин стал замминистра культуры, а с марта — первым заместителем министра Ольги Любимовой. Обрывалину 45 лет, до работы в Минкультуры он был членом правления «Аэрофлота». В 1998 г. он окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, в 2008-м — Гарвардскую школу бизнеса.
Сейчас Обрывалин координирует работу двух подразделений Минкультуры — департамента экономики и финансов, а также департамента государственной охраны культурного наследия. Последний в числе прочего отвечает за выдачу разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения. Взять кураторство реставрации объектов культурного наследия Обрывалина попросил лично Мединский, знают два собеседника «Ведомостей», работавших с Мединским. После череды коррупционных скандалов, связанных с предшественником Обрывалина на этом посту Григорием Пирумовым, Мединскому нужно было доверенное лицо на этом посту.
К тому моменту Обрывалин пользовался доверием министра, знают два собеседника «Ведомостей», работавших с Мединским. Замминистра прошел «губернаторскую школу» — тренинг по подготовке кадрового резерва на руководящие посты в регионах, организованный при участии администрации президента на основе курсов Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Среди выпускников этого тренинга — действующие губернаторы Омской, Ивановской и Челябинской областей и другие высокопоставленные чиновники.
Доверительные отношения сложились у Обрывалина и с действующим министром Ольгой Любимовой, знают собеседники «Ведомостей». Еще в то время, когда она возглавляла департамент кинематографии ведомства, Обрывалин был профильным замминистра, курировавшим это подразделение. При этом Любимова планирует и дальше взаимодействовать с киноиндустрией и определять основные векторы ее развития, утверждают собеседники «Ведомостей».