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В Госдуме предложили блокировать сайты с рекламой алкоголя без решения суда

Ведомости

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов и Владимир Афонский внесли в Госдуму два законопроекта, направленные на ужесточение наказания за рекламу алкоголя в интернете. Документы размещены в системе обеспечения законодательной деятельности парламента. 

Первым законопроектом предлагается внести изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», наделив уполномоченный федеральный орган исполнительной власти принимать решение о внесении в реестр запрещенных сайтов, на которых размещена реклама алкоголя, следует из пояснительной записки к законопроекту. 

Единый реестр запрещенных сайтов был создан в в 2012 г. и находится в ведении Роскомнадзора. Сейчас в реестр вносятся сайты, содержащие детскую порнографию, информацию о распространении или изготовлении наркотиков, информацию о способах совершения суицида, информацию о несовершеннолетних, пострадавших в результате преступлений, а также онлайн-казино, сайты с размещенными экстремистскими материалами. 

Парламентарии же предлагают расширить эти критерии, добавив к запрещенным сайтам ресурсы, содержащие рекламу алкоголя. 

Вторым законопроектом предлагается ввести административные штрафы до 500 тыс.руб. для рекламодателей за рекламу алкоголя в интернете. 

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагается дополнить нормой, согласно которой «нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем запрета на размещение рекламы алкогольной продукции» в интернете повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., на должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Кроме того, авторы предлагают увеличить с 300 тыс. до 500 тыс. руб. верхний предел штрафа за распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях информации о предложениях розничной дистанционной продажи алкоголя или спиртосодержащей пищевой, непищевой продукции, этилового спирта. 

Законопроект не был поддержан в правительстве. В отзыве говорится, что «распространение рекламы осуществляет только рекламораспространитель». 

При этом, как считают в правительстве, авторы не представили достаточных статистических данных и материалов правоприменительной практики, свидетельствующих о необходимости введения нового состава правонарушений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных