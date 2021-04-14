В Госдуме предложили блокировать сайты с рекламой алкоголя без решения суда

Единый реестр запрещенных сайтов был создан в в 2012 г. и находится в ведении Роскомнадзора. Сейчас в реестр вносятся сайты, содержащие детскую порнографию, информацию о распространении или изготовлении наркотиков, информацию о способах совершения суицида, информацию о несовершеннолетних, пострадавших в результате преступлений, а также онлайн-казино, сайты с размещенными экстремистскими материалами.