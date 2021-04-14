В Госдуме предложили блокировать сайты с рекламой алкоголя без решения суда
Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов и Владимир Афонский внесли в Госдуму два законопроекта, направленные на ужесточение наказания за рекламу алкоголя в интернете. Документы размещены в системе обеспечения законодательной деятельности парламента.
Первым законопроектом предлагается внести изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», наделив уполномоченный федеральный орган исполнительной власти принимать решение о внесении в реестр запрещенных сайтов, на которых размещена реклама алкоголя, следует из пояснительной записки к законопроекту.
Единый реестр запрещенных сайтов был создан в в 2012 г. и находится в ведении Роскомнадзора. Сейчас в реестр вносятся сайты, содержащие детскую порнографию, информацию о распространении или изготовлении наркотиков, информацию о способах совершения суицида, информацию о несовершеннолетних, пострадавших в результате преступлений, а также онлайн-казино, сайты с размещенными экстремистскими материалами.
Парламентарии же предлагают расширить эти критерии, добавив к запрещенным сайтам ресурсы, содержащие рекламу алкоголя.
Вторым законопроектом предлагается ввести административные штрафы до 500 тыс.руб. для рекламодателей за рекламу алкоголя в интернете.
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагается дополнить нормой, согласно которой «нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем запрета на размещение рекламы алкогольной продукции» в интернете повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., на должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
Кроме того, авторы предлагают увеличить с 300 тыс. до 500 тыс. руб. верхний предел штрафа за распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях информации о предложениях розничной дистанционной продажи алкоголя или спиртосодержащей пищевой, непищевой продукции, этилового спирта.
Законопроект не был поддержан в правительстве. В отзыве говорится, что «распространение рекламы осуществляет только рекламораспространитель».
При этом, как считают в правительстве, авторы не представили достаточных статистических данных и материалов правоприменительной практики, свидетельствующих о необходимости введения нового состава правонарушений.