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Reuters впервые введет paywall на своем сайте

Ведомости

Одно из крупнейших мировых новостных агентств Reuters введет paywall на своем сайте, сообщает The New York Times со ссылкой на соответствующее заявление издания.

Агентство объявило, что переделает свой сайт для «профессиональной» аудитории, желающей деловых, финансовых и общих новостей. Джош Лондон, директор по маркетингу Reuters, охарактеризовал новый веб-сайт агентства как его «крупнейшую цифровую трансформацию за десятилетие». Он отказался сообщить подробности о целях цифровой подписки, но сказал, что это «открывает большие возможности для нас».

Известно, что подписка на контент Reuters в итоге будет стоить $34,99 в месяц, как у американского делового новостного агентства Bloomberg. Для сравнения, подписка на The Wall Street Journal стоит $38,99 в месяц, The New York Times — $18,42 в месяц

Reuters наряду с такими крупнейшими новостными агентствами как France Press, Bloomberg, Associated Press уже продавал новости с платной ленты для других изданий, однако, в отличие от них, paywall на веб-сайте не вводил.

Ранее в Reuters объявили о кадровых перестановках. Пост главного редактора агентства впервые в его истории займет женщина — Алессандра Галлони, глава редакции международных новостей. Она начнет исполнять свои обязанности в понедельник, 19 апреля. Алессандра сменит на посту Стивена Адлера — американского журналиста, который после 10 лет работы главным редактором уйдет на пенсию. 

Ранее по теме: Главным редактором агентства Reuters впервые в истории станет женщина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных