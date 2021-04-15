Reuters впервые введет paywall на своем сайте

Агентство объявило, что переделает свой сайт для «профессиональной» аудитории, желающей деловых, финансовых и общих новостей. Джош Лондон, директор по маркетингу Reuters, охарактеризовал новый веб-сайт агентства как его «крупнейшую цифровую трансформацию за десятилетие». Он отказался сообщить подробности о целях цифровой подписки, но сказал, что это «открывает большие возможности для нас».