Reuters впервые введет paywall на своем сайте
Одно из крупнейших мировых новостных агентств Reuters введет paywall на своем сайте, сообщает The New York Times со ссылкой на соответствующее заявление издания.
Агентство объявило, что переделает свой сайт для «профессиональной» аудитории, желающей деловых, финансовых и общих новостей. Джош Лондон, директор по маркетингу Reuters, охарактеризовал новый веб-сайт агентства как его «крупнейшую цифровую трансформацию за десятилетие». Он отказался сообщить подробности о целях цифровой подписки, но сказал, что это «открывает большие возможности для нас».
Известно, что подписка на контент Reuters в итоге будет стоить $34,99 в месяц, как у американского делового новостного агентства Bloomberg. Для сравнения, подписка на The Wall Street Journal стоит $38,99 в месяц, The New York Times — $18,42 в месяц
Reuters наряду с такими крупнейшими новостными агентствами как France Press, Bloomberg, Associated Press уже продавал новости с платной ленты для других изданий, однако, в отличие от них, paywall на веб-сайте не вводил.
Ранее в Reuters объявили о кадровых перестановках. Пост главного редактора агентства впервые в его истории займет женщина — Алессандра Галлони, глава редакции международных новостей. Она начнет исполнять свои обязанности в понедельник, 19 апреля. Алессандра сменит на посту Стивена Адлера — американского журналиста, который после 10 лет работы главным редактором уйдет на пенсию.