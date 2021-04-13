Главным редактором агентства Reuters впервые в истории станет женщина
Алессандра Галлони назначена главным редактором агентства Reuters, говорится в пресс-релизе Thomson Reuters. Она станет первой женщиной, которая займет должность главного редактора за 170 лет существования агентства.
Алессандра сменит на посту Стивена Адлера — американского журналиста, который после 10 лет работы главным редактором уйдет на пенсию.
Галлони является выпускницей Гарварда и Лондонской школы экономики. Она 13 лет работала в газете The Wall Street Journal — сначала в качестве бизнес-корреспондента в Лондоне, а затем политического и экономического корреспондента в Риме и Париже. Позже она возглавила южноевропейское бюро издания.
Галлони — обладательница многих журналистских наград, в том числе американской U.S. Overseas Press Club Award и британской British Journalism Award.
В Reuters Галлони пришла в 2013 г. в качестве редактора новостей Южной Европы, после чего стала редактором мировых новостей.
К обязанностям главного редактора агентства Галлони приступит с 19 апреля, под ее руководством будут работать порядка 2,5 тыс. журналистов.