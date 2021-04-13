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Главным редактором агентства Reuters впервые в истории станет женщина

Ведомости

Алессандра Галлони назначена главным редактором агентства Reuters, говорится в пресс-релизе Thomson Reuters. Она станет первой женщиной, которая займет должность главного редактора за 170 лет существования агентства. 

Алессандра сменит на посту Стивена Адлера — американского журналиста, который после 10 лет работы главным редактором уйдет на пенсию. 

Галлони является выпускницей Гарварда и Лондонской школы экономики. Она 13 лет работала в газете The Wall Street Journal — сначала в качестве бизнес-корреспондента в Лондоне, а затем политического и экономического корреспондента в Риме и Париже. Позже она возглавила южноевропейское бюро издания. 

Галлони — обладательница многих журналистских наград, в том числе американской U.S. Overseas Press Club Award и британской British Journalism Award.

В Reuters Галлони пришла в 2013 г. в качестве редактора новостей Южной Европы, после чего стала редактором мировых новостей. 

К обязанностям главного редактора агентства Галлони приступит с 19 апреля, под ее руководством будут работать порядка 2,5 тыс. журналистов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных