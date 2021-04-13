Главным редактором агентства Reuters впервые в истории станет женщина

Галлони является выпускницей Гарварда и Лондонской школы экономики. Она 13 лет работала в газете The Wall Street Journal — сначала в качестве бизнес-корреспондента в Лондоне, а затем политического и экономического корреспондента в Риме и Париже. Позже она возглавила южноевропейское бюро издания.