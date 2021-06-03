Жаров анонсировал появление оригинального контента в Rutube
Осенью этого года на российской видеоплатформе Rutube появится оригинальный контент. Об этом в ходе Петербургского международного форума рассказал генеральный директор «Газпром-медиа Холдинг» Александр Жаров.
«Я предлагаю всем вместе сделать эту платформу национальной, потому что контент мы производим и будем производить. И с осени там появится originals, который будет привлекать внимание, так как это будет единственной платформой, где он будет присутствовать», — рассказал Жаров на ПМЭФ, презентуя Rutube.
Помимо этого, осенью на видеоплатформе появятся «всевозможные иные возможности монетизации», добавил глава холдинга.
О перезапуске Rutube в новом формате стало известно в апреле. В бета-версии видеоплатформы стали доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями. В третьем квартале 2021 г. пользователи Rutube, согласно планам компании, смогут продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты, также планируется перезапуск мобильного приложения, Smart-TV и доработка функций управления контентом, рассказывали в компании.
В конце прошлого года «Газпром-медиа» снова стал единственным владельцем Rutube. Жаров тогда сообщил, что «Газпром-медиа» намерен сделать представленные на Rutube инструменты «не хуже Youtube», а в том, что касается использования различных моделей монетизации, «даже лучше».