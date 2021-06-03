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Жаров анонсировал появление оригинального контента в Rutube

Ведомости

Осенью этого года на российской видеоплатформе Rutube появится оригинальный контент. Об этом в ходе Петербургского международного форума рассказал генеральный директор «Газпром-медиа Холдинг» Александр Жаров.

«Я предлагаю всем вместе сделать эту платформу национальной, потому что контент мы производим и будем производить. И с осени там появится originals, который будет привлекать внимание, так как это будет единственной платформой, где он будет присутствовать», — рассказал Жаров на ПМЭФ, презентуя Rutube.

Помимо этого, осенью на видеоплатформе появятся «всевозможные иные возможности монетизации», добавил глава холдинга.

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О перезапуске Rutube в новом формате стало известно в апреле. В бета-версии видеоплатформы стали доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями. В третьем квартале 2021 г. пользователи Rutube, согласно планам компании, смогут продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты, также планируется перезапуск мобильного приложения, Smart-TV и доработка функций управления контентом, рассказывали в компании.

В конце прошлого года «Газпром-медиа» снова стал единственным владельцем Rutube. Жаров тогда сообщил, что «Газпром-медиа» намерен сделать представленные на Rutube инструменты «не хуже Youtube», а в том, что касается использования различных моделей монетизации, «даже лучше».

Ранее по теме: Rutube сообщил о перезапуске видеоплатформы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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