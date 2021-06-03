Жаров анонсировал появление оригинального контента в Rutube

«Я предлагаю всем вместе сделать эту платформу национальной, потому что контент мы производим и будем производить. И с осени там появится originals, который будет привлекать внимание, так как это будет единственной платформой, где он будет присутствовать», — рассказал Жаров на ПМЭФ, презентуя Rutube.