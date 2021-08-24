В Госдуме попросили TikTok автоматически удалять неприемлемый в России контент

Пискарев отметил, что технология автоматического удаления незаконного контента на территории США и Канады применяется компанией с июля этого года. Он напомнил, что в апреле прошел телемост членов комиссии с представителем руководства TikTok Хелен Лерш, в ходе которого обсуждалась проблема больших сроков удаления незаконного контента. Она заключается в том, что этим занимаются модераторы, которые находятся за пределами России и «не очень хорошо владеют русским языком», а также не знакомы с требованиями российского законодательства.