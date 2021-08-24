В Госдуме попросили TikTok автоматически удалять неприемлемый в России контент
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ предложила руководству TikTok распространить на Россию уже применяемый платформой в США и Канаде механизм автоматического удаления противозаконного контента. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
«Учитывая наши договоренности о взаимодействии, мы обратились в компанию с просьбой проинформировать комиссию об эффективности использования этой технологии в других странах с учетом их языковой и законодательной специфики», — приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.
Пискарев отметил, что технология автоматического удаления незаконного контента на территории США и Канады применяется компанией с июля этого года. Он напомнил, что в апреле прошел телемост членов комиссии с представителем руководства TikTok Хелен Лерш, в ходе которого обсуждалась проблема больших сроков удаления незаконного контента. Она заключается в том, что этим занимаются модераторы, которые находятся за пределами России и «не очень хорошо владеют русским языком», а также не знакомы с требованиями российского законодательства.
«На наш взгляд, применение технологии автоматического удаления контента могло бы существенно повысить оперативность в прекращении доступа к публикациям, которые содержат сцены насилия, детскую порнографию, пропаганду наркопотребления, идей терроризма и экстремизма», — заключил депутат.