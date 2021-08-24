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В Госдуме попросили TikTok автоматически удалять неприемлемый в России контент

Ведомости

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ предложила руководству TikTok распространить на Россию уже применяемый платформой в США и Канаде механизм автоматического удаления противозаконного контента. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

«Учитывая наши договоренности о взаимодействии, мы обратились в компанию с просьбой проинформировать комиссию об эффективности использования этой технологии в других странах с учетом их языковой и законодательной специфики», — приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.

Пискарев отметил, что технология автоматического удаления незаконного контента на территории США и Канады применяется компанией с июля этого года. Он напомнил, что в апреле прошел телемост членов комиссии с представителем руководства TikTok Хелен Лерш, в ходе которого обсуждалась проблема больших сроков удаления незаконного контента. Она заключается в том, что этим занимаются модераторы, которые находятся за пределами России и «не очень хорошо владеют русским языком», а также не знакомы с требованиями российского законодательства.

«На наш взгляд, применение технологии автоматического удаления контента могло бы существенно повысить оперативность в прекращении доступа к публикациям, которые содержат сцены насилия, детскую порнографию, пропаганду наркопотребления, идей терроризма и экстремизма», — заключил депутат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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