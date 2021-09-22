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Роскомнадзор приступил к формированию реестра соцсетей

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Роскомнадзор приступил к формированию реестра соцсетей, работающих в России, в него войдут Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили, что 1 февраля 2021 г. вступил в силу закон о самоконтроле соцсетей, который обязывает площадки самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную российским законодательством информацию. Для этого начато составление реестра соцсетей, которые несут ответственность за мониторинг и удаление такого контента.

«В настоящий момент в реестр социальных сетей включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Соответствующие уведомления о включении в реестр Роскомнадзор направил владельцам указанных интернет-ресурсов», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что это позволит «добиться оперативного удаления социально опасной информации, требующей немедленного реагирования, например треш-стримов».

Роскомнадзор начал рассылать предупреждения в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников» и Youtube об угрозе штрафов за неудаление запрещенной информации в конце января. 

С тех пор суды вынесли по искам Роскомнадзора штрафы этим соцсетям на десятки миллионов рублей. В ведомстве подсчитали, что, в частности, Twitter оставил неудаленными после замедления трафика 490 запрещенных в России материалов. Facebook и принадлежащий ему Instagram с 2015 г. не удалили более 3700 запрещенных материалов и 26 раз цензурировали российские СМИ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных