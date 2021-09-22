Роскомнадзор приступил к формированию реестра соцсетей

С тех пор суды вынесли по искам Роскомнадзора штрафы этим соцсетям на десятки миллионов рублей. В ведомстве подсчитали, что, в частности, Twitter оставил неудаленными после замедления трафика 490 запрещенных в России материалов. Facebook и принадлежащий ему Instagram с 2015 г. не удалили более 3700 запрещенных материалов и 26 раз цензурировали российские СМИ.