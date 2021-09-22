Роскомнадзор приступил к формированию реестра соцсетей
Роскомнадзор приступил к формированию реестра соцсетей, работающих в России, в него войдут Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Роскомнадзоре напомнили, что 1 февраля 2021 г. вступил в силу закон о самоконтроле соцсетей, который обязывает площадки самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную российским законодательством информацию. Для этого начато составление реестра соцсетей, которые несут ответственность за мониторинг и удаление такого контента.
«В настоящий момент в реестр социальных сетей включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Соответствующие уведомления о включении в реестр Роскомнадзор направил владельцам указанных интернет-ресурсов», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что это позволит «добиться оперативного удаления социально опасной информации, требующей немедленного реагирования, например треш-стримов».
Роскомнадзор начал рассылать предупреждения в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников» и Youtube об угрозе штрафов за неудаление запрещенной информации в конце января.
С тех пор суды вынесли по искам Роскомнадзора штрафы этим соцсетям на десятки миллионов рублей. В ведомстве подсчитали, что, в частности, Twitter оставил неудаленными после замедления трафика 490 запрещенных в России материалов. Facebook и принадлежащий ему Instagram с 2015 г. не удалили более 3700 запрещенных материалов и 26 раз цензурировали российские СМИ.