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РКН потребовал от Facebook разблокировать аккаунт властей Севастополя в Instagram

Ведомости

Роскомнадзор направил компании Facebook требование снять блокировку с официального аккаунта правительства Севастополя в Instagram, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием незамедлительно снять все наложенные ограничения и пояснить причины их введения. В письме отмечается, что данные действия администрации социальной сети Instagram нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры», — сказано в сообщении.

О блокировке аккаунта правительства Севастополя в Instagram стало известно ранее сегодня. Руководитель управления информационной политики города Ирина Юхина объяснила это чрезмерной активностью пользователей в комментариях к публикациям.

Отмечалось, что восстановить доступ к странице, где было более 10 000 подписчиков, не удалось. Правительство заявило о намерении завести новый аккаунт в Instagram.

Ранее по теме: Instagram заблокировал официальную страницу правительства Севастополя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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