РКН потребовал от Facebook разблокировать аккаунт властей Севастополя в Instagram
Роскомнадзор направил компании Facebook требование снять блокировку с официального аккаунта правительства Севастополя в Instagram, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием незамедлительно снять все наложенные ограничения и пояснить причины их введения. В письме отмечается, что данные действия администрации социальной сети Instagram нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры», — сказано в сообщении.
О блокировке аккаунта правительства Севастополя в Instagram стало известно ранее сегодня. Руководитель управления информационной политики города Ирина Юхина объяснила это чрезмерной активностью пользователей в комментариях к публикациям.
Отмечалось, что восстановить доступ к странице, где было более 10 000 подписчиков, не удалось. Правительство заявило о намерении завести новый аккаунт в Instagram.