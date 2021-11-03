Роскомнадзор потребовал разблокировать видео с гимном России в Instagram

Сегодня «Вести Алтай» рассказал, что накануне Дня народного единства опубликовал на своей странице Instagram видеоклип с музыкантами из Сибири, которые исполняли гимн России. Социальная сеть почти сразу заблокировала пост, сославшись на то, что он содержит песню «Alles was zählt / 01 — Folge 193», якобы напоминающую гимн.