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Роскомнадзор потребовал разблокировать видео с гимном России в Instagram

Ведомости

Роскомнадзор потребовал от компании Facebook разблокировать видео канала «Вести Алтай» в Instagram, содержащее гимн России, сообщила пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на видеоролики, содержащие гимн Российской Федерации либо его фрагменты, и проинформировать об этом Роскомнадзор», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Роскомнадзор отметил, что гимн и другие государственные символы не являются объектами авторских прав. Соответственно, блокировать материалы с их содержанием нельзя.

Сегодня «Вести Алтай» рассказал, что накануне Дня народного единства опубликовал на своей странице Instagram видеоклип с музыкантами из Сибири, которые исполняли гимн России. Социальная сеть почти сразу заблокировала пост, сославшись на то, что он содержит песню «Alles was zählt / 01 — Folge 193», якобы напоминающую гимн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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