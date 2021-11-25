У издательского дома Burda сменились владельцы

Burda — один из крупнейших издательских домов в России, где работает с 1995 г.; выпускает журналы Burda, Oops, «Лиза», Playboy и др. До 2015 г. российский ИД Burda входил в немецкий медиахолдинг Hubert Burda Media. После принятия поправок к закону о СМИ немецкая структура снизила пакет до 10%. 90% ООО «Эверест Культура», управляющего ИД, в 2015 г. выкупил главный бухгалтер Burda Александр Ефимов. По данным «СПАРК-Интерфакса», по 45% в «Эверест Культуре» владеют руководитель Playboy Wireless Ольга Алексеенко и директор по производству Данил Тарасенко, остальными 10% через ООО «Эверест Дистрибьюшн» по-прежнему управлял немецкий медиахолдинг. Как утверждают источники издания, фактическим управлением ИД как и прежде занимался немецкий медиахолдинг.