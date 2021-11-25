У издательского дома Burda сменились владельцы
У российского издательского дома Burda, который выпускает журналы Playboy, «Лиза» и «Добрые советы», сменились владельцы. Действующий владелец — немецкая компания Hubert Burda Media — продала долю коммерческому директору Юргену Ульриху, который ныне руководит российским ИД. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, информацию подтвердили изданию в ИД.
Ульрих станет основным владельцем ИД, но из-за ограничений по доли владения СМИ в России иностранцами, будет привлекать партнеров для выкупа значительной доли, уточнили источники издания. Ограничения для иностранцев в СМИ были приняты в 2014 г.: иностранцам запретили владеть более чем 20% компании – учредителя СМИ. При этом согласно пункту 19.1 закона о СМИ, запрещены «любые формы контроля над учредителем СМИ [и] над редакцией <...>». В случае нарушения СМИ грозит отзыв лицензии.
Burda — один из крупнейших издательских домов в России, где работает с 1995 г.; выпускает журналы Burda, Oops, «Лиза», Playboy и др. До 2015 г. российский ИД Burda входил в немецкий медиахолдинг Hubert Burda Media. После принятия поправок к закону о СМИ немецкая структура снизила пакет до 10%. 90% ООО «Эверест Культура», управляющего ИД, в 2015 г. выкупил главный бухгалтер Burda Александр Ефимов. По данным «СПАРК-Интерфакса», по 45% в «Эверест Культуре» владеют руководитель Playboy Wireless Ольга Алексеенко и директор по производству Данил Тарасенко, остальными 10% через ООО «Эверест Дистрибьюшн» по-прежнему управлял немецкий медиахолдинг. Как утверждают источники издания, фактическим управлением ИД как и прежде занимался немецкий медиахолдинг.
«Стратегический фокус Burda International все больше смещается в сторону Центральной и Западной Европы, поэтому Россия больше не является для нас основным рынком сбыта. Продажа российских компаний является логичным шагом в реализации этой новой стратегии», — заявил изданию член совета директоров Hubert Burda Media Мартин Вайс. Он отметил, что Ульрих возглавит бизнес и «продолжит поддерживать с нами тесные контакты».
Партнером Ульриха может стать Роман Дорошенко, который несколько лет назад выкупил у немецкой Hubert Burda Media дистрибуторский бизнес Burda — компанию «Сейлс», говорят источники издания.