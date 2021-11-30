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«Первый канал» переименовал шоу «Поле чудес»

Ведомости

Шоу «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем на «Первом канале» продолжит выходить под названием «Наше поле чудес», сообщила пресс-служба «Первого канала». Это решение принято в связи со сменой производителя телешоу.

«Первый канал» принял решение не продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес» телекомпанией «ВИД» в связи с нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях», – сообщила пресс-служба телеканала.

Телекомпания договорилась о приобретении прав на адаптацию американской телевикторины Wheel Of Fortune с телекомпанией CBS, добавили в пресс-службе «Первого канала», не уточнив, кто теперь будет производить телешоу вместо «Вида». «Мы благодарны коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения», – отметили в пресс-службе «Первого».

«Мы пока не сформулировали позицию», — заявил «Ведомостям» председатель совета директоров телекомпании «ВИД» Александр Любимов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных