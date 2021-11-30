«Первый канал» переименовал шоу «Поле чудес»

Телекомпания договорилась о приобретении прав на адаптацию американской телевикторины Wheel Of Fortune с телекомпанией CBS, добавили в пресс-службе «Первого канала», не уточнив, кто теперь будет производить телешоу вместо «Вида». «Мы благодарны коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения», – отметили в пресс-службе «Первого».