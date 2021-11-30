«Первый канал» переименовал шоу «Поле чудес»
Шоу «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем на «Первом канале» продолжит выходить под названием «Наше поле чудес», сообщила пресс-служба «Первого канала». Это решение принято в связи со сменой производителя телешоу.
«Первый канал» принял решение не продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес» телекомпанией «ВИД» в связи с нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях», – сообщила пресс-служба телеканала.
Телекомпания договорилась о приобретении прав на адаптацию американской телевикторины Wheel Of Fortune с телекомпанией CBS, добавили в пресс-службе «Первого канала», не уточнив, кто теперь будет производить телешоу вместо «Вида». «Мы благодарны коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения», – отметили в пресс-службе «Первого».
«Мы пока не сформулировали позицию», — заявил «Ведомостям» председатель совета директоров телекомпании «ВИД» Александр Любимов.