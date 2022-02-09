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Тину Канделаки назначили и. о. директора ТНТ

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Заместитель гендиректора «Газпром-медиа», управляющий директор субхолдинга «ГПМ Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) Тина Канделаки назначена исполняющим обязанности директора ТНТ, сообщила пресс-служба медиахолдинга.

«ТНТ объявляет о кадровых изменениях в руководстве канала. Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала. Он продолжит работу в "Газпром-медиа холдинге" в статусе советника генерального директора. Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки», — говорится в сообщении.

О назначении Канделаки стало известно накануне. Источники в холдинге объясняли, что ее назначение главным образом связано с уходом руководителей ТНТ, а также задачами по наращиванию аудитории, которую в последние годы терял канал. Последние пять лет доля ТНТ в ЦА снизилась с 10,6% по итогам 2017 г. до 8,8% за 2021 г., следует из данных Mediascope.

Петренко руководил ТНТ с 2002 г. по настоящее время с перерывом на пять лет (2013–2018 гг.). Самые известные проекты ТНТ, запущенные при Петренко, – Comedy Club, «Дом–2», «Универ», «Счастливы вместе», «Битва экстрасенсов», «Наша Russia», «Окна» Дмитрия Нагиева и др. В 2013 г. Петренко ушел с ТНТ и переехал жить в США, где работал над сценариями, но осенью 2018 г. вернулся управлять ТНТ и новым видеосервисом ГПМ «ТНТ Premier» (сейчас – Premier).

Канделаки – известный журналист, ведущий и продюсер. Она вела ток–шоу «Детали» на телеканале СТС, программы «Разворот» и «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы». Сейчас Канделаки ведет еженедельную программу «Специальный гость» на канале RTVI, в рамках которой берет интервью у известных политиков, культурных и общественных деятелей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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