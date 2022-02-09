Тину Канделаки назначили и. о. директора ТНТ
Заместитель гендиректора «Газпром-медиа», управляющий директор субхолдинга «ГПМ Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) Тина Канделаки назначена исполняющим обязанности директора ТНТ, сообщила пресс-служба медиахолдинга.
«ТНТ объявляет о кадровых изменениях в руководстве канала. Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала. Он продолжит работу в "Газпром-медиа холдинге" в статусе советника генерального директора. Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки», — говорится в сообщении.
О назначении Канделаки стало известно накануне. Источники в холдинге объясняли, что ее назначение главным образом связано с уходом руководителей ТНТ, а также задачами по наращиванию аудитории, которую в последние годы терял канал. Последние пять лет доля ТНТ в ЦА снизилась с 10,6% по итогам 2017 г. до 8,8% за 2021 г., следует из данных Mediascope.
Петренко руководил ТНТ с 2002 г. по настоящее время с перерывом на пять лет (2013–2018 гг.). Самые известные проекты ТНТ, запущенные при Петренко, – Comedy Club, «Дом–2», «Универ», «Счастливы вместе», «Битва экстрасенсов», «Наша Russia», «Окна» Дмитрия Нагиева и др. В 2013 г. Петренко ушел с ТНТ и переехал жить в США, где работал над сценариями, но осенью 2018 г. вернулся управлять ТНТ и новым видеосервисом ГПМ «ТНТ Premier» (сейчас – Premier).
Канделаки – известный журналист, ведущий и продюсер. Она вела ток–шоу «Детали» на телеканале СТС, программы «Разворот» и «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы». Сейчас Канделаки ведет еженедельную программу «Специальный гость» на канале RTVI, в рамках которой берет интервью у известных политиков, культурных и общественных деятелей.