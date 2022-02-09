Тину Канделаки назначили и. о. директора ТНТ

Петренко руководил ТНТ с 2002 г. по настоящее время с перерывом на пять лет (2013–2018 гг.). Самые известные проекты ТНТ, запущенные при Петренко, – Comedy Club, «Дом–2», «Универ», «Счастливы вместе», «Битва экстрасенсов», «Наша Russia», «Окна» Дмитрия Нагиева и др. В 2013 г. Петренко ушел с ТНТ и переехал жить в США, где работал над сценариями, но осенью 2018 г. вернулся управлять ТНТ и новым видеосервисом ГПМ «ТНТ Premier» (сейчас – Premier).