Тина Канделаки возглавит ТНТ

Тина Канделаки возглавит ТНТРоман Петренко станет советником гендиректора «Газпром-медиа»
Заместитель гендиректора «Газпром-медиа», управляющий директор субхолдинга «ГПМ Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) Тина Канделаки в ближайшее время станет и. о. директора развлекательного телеканала ТНТ, рассказали «Ведомостям» три источника в холдинге. Назначение на этот пост Канделаки главным образом связано с уходом руководителей ТНТ, пояснил собеседник «Ведомостей», а также задачами по наращиванию аудитории, которую в последние годы терял канал. Последние пять лет доля ТНТ в ЦА снизилась с 10,6% по итогам 2017 г. до 8,8% за 2021 г., следует из данных Mediascope.
С января этого года в холдинге больше не работает генпродюсер ТНТ Александр Дулерайн. Этот пост занял Аркадий Водахов, который работает в «Газпром-медиа» с 2012 г., с 2018 г. – в качестве креативного продюсера спортивного субхолдинга «Матч». Собеседники «Ведомостей» называют Водахова человеком из ближайшего окружения Канделаки. Что логично, поскольку медиаменеджер являлась генпродюсером телеканала «Матч ТВ» с момента его запуска в 2015 г. Этот пост она покинула в сентябре 2021 г., став заместителем гендиректора «Газпром-медиа». Директор ТНТ Роман Петренко холдинг не покинет, он станет советником гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова, добавил собеседник «Ведомостей» в этом холдинге.
В пресс-службе «Газпром-медиа» отказались от комментариев. «Ведомости» запросили комментарий Канделаки. Связаться с Петренко на момент публикации не удалось.
Канделаки – известный журналист, ведущий и продюсер. Она вела ток–шоу «Детали» на телеканале СТС, программы «Разворот» и «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы». С 2008 по 2015 г. Канделаки также была совладелицей коммуникационного агентства «Апостол». В 2019 г. студия Carbon Production, учрежденная Канделаки и ее бизнес-партнером Давидом Кочаровым, объявила о сотрудничестве с ivi по созданию оригинального контента для этого видеосервиса. Кочаров стал генпродюсером видеосервиса, а ivi получил 25% в этой компании. В марте 2021 г. Кочаров покинул ivi, а в сентябре 2021 г. видеосервис вышел из Carbon Production. Собеседники «Ведомостей» в видеосервисе тогда рассказывали, что ivi прекратил сотрудничество Carbon Production. Сейчас Канделаки ведет еженедельную программу «Специальный гость» на канале RTVI, в рамках которой берет интервью у известных политиков, культурных и общественных деятелей.
ТНТ – флагманский канал холдинга «Газпром-медиа». С начала 2000–х канал делает ставку на молодежь, выбрав в качестве своей целевой аудитории зрителей в возрасте 14–44 лет. С 2002 г. по настоящее время с перерывом на пять лет (2013–2018 гг.) ТНТ руководил Роман Петренко. Самые известные проекты ТНТ, запущенные при Петренко, – Comedy Club, «Дом–2», «Универ», «Счастливы вместе», «Битва экстрасенсов», «Наша Russia», «Окна» Дмитрия Нагиева и др. В 2013 г. Петренко ушел с ТНТ и переехал жить в США, где работал над сценариями, но осенью 2018 г. вернулся управлять ТНТ и новым видеосервисом ГПМ «ТНТ Premier» (сейчас – Premier).