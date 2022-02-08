Тина Канделаки возглавит ТНТ

Канделаки – известный журналист, ведущий и продюсер. Она вела ток–шоу «Детали» на телеканале СТС, программы «Разворот» и «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы». С 2008 по 2015 г. Канделаки также была совладелицей коммуникационного агентства «Апостол». В 2019 г. студия Carbon Production, учрежденная Канделаки и ее бизнес-партнером Давидом Кочаровым, объявила о сотрудничестве с ivi по созданию оригинального контента для этого видеосервиса. Кочаров стал генпродюсером видеосервиса, а ivi получил 25% в этой компании. В марте 2021 г. Кочаров покинул ivi, а в сентябре 2021 г. видеосервис вышел из Carbon Production. Собеседники «Ведомостей» в видеосервисе тогда рассказывали, что ivi прекратил сотрудничество Carbon Production. Сейчас Канделаки ведет еженедельную программу «Специальный гость» на канале RTVI, в рамках которой берет интервью у известных политиков, культурных и общественных деятелей.