Тина Канделаки назначена заместителем гендиректора «Газпром-медиа»

Канделаки являлась генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» с момента его запуска в 2015 г. С 2002 по 2015 г. Канделаки была ведущей и продюсером известных передач в крупных российских медиа. Она вела ток-шоу «Детали» на телеканале СТС, программы «Разворот» и «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы», программу «Нереальная политика» на НТВ и РЕН ТВ, продюсировала проект «Инфомания» на телеканале СТC, а также телешоу «Самый умный». С 2008 по 2015 г. Канделаки была совладелицей коммуникационного агентства «Апостол».