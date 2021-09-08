Тина Канделаки назначена заместителем гендиректора «Газпром-медиа»
Тина Канделаки покинула пост генпродюсера «Матч ТВ», она займет должность заместителя генерального директора «Газпром-медиа». Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
«В новой должности Тинатин Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ "Матч", а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и др.)», — говорится в сообщении холдинга. Кроме того, Канделаки также займется запуском и развитием информационного агентства «Матч», который холдинг анонсировал ранее.
В свою очередь действующий замглавы «Газпром-медиа» Рубен Оганесов покидает компанию. Он также занимал позицию управляющего директора субхолдинга «ГПМ Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ). На посту генпродюсера «Матч ТВ» Канделаки сменит Александр Тащин. Сейчас он работает на должности главного редактора телеканала. Тащин пришел в управление канала в июле 2020 г.
Канделаки являлась генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» с момента его запуска в 2015 г. С 2002 по 2015 г. Канделаки была ведущей и продюсером известных передач в крупных российских медиа. Она вела ток-шоу «Детали» на телеканале СТС, программы «Разворот» и «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы», программу «Нереальная политика» на НТВ и РЕН ТВ, продюсировала проект «Инфомания» на телеканале СТC, а также телешоу «Самый умный». С 2008 по 2015 г. Канделаки была совладелицей коммуникационного агентства «Апостол».
О курируемом Канделаки на новой должности запуске спортивного информагентства «Газпром-медиа» холдинг сообщил в конце августа. Еще в апреле «Газпром-медиа» получил соответствующую лицензию Роскомнадзора. Учредителем нового медиа в материалах регулятора указано ООО «Матч плюс». Эта компания была создана в марте, следует из данных СПАРК. Все 100% этой компании принадлежат «Национальному спортивному телеканалу», учредителю телеканала «Матч ТВ». На нее также зарегистрирован домен radiomatch.ru. Сайт в данный момент пока не работает.