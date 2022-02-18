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Канье Уэст решил бойкотировать стриминговые сервисы при выпуске нового альбома

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Новый альбом американского хип-хоп исполнителя Канье Уэста Donda 2 будет доступен только на устройстве Stem Player, передает агентство Bloomberg. Альбом музыканта не будет представлен на стриминговых сервисах, включая Apple, Amazon, Spotify или Youtube.

«Сегодня артисты получают всего 12% от денег, которые зарабатывает индустрия. Пришло время освободить музыку от этой деспотичной системы. Пришло время взять контроль в свои руки», — заявил Уэст. Он также поделился видео в своем аккануте в Instagram, на котором показан фрагмент трека, воспроизводимый на Stem Player.

Stem Player — это небольшое круглое устройство, которое позволяет пользователям управлять вокалом, ударными и басом в треке, а также изолировать части трека и добавлять эффекты. Его можно заказать на официальном сайте Stem Player за $200, однако Россия не представлена в списке стран, куда могут доставить устройство.

10-я студийная пластинка исполнителя названа в честь его покойной матери, Донды Уэст. Первая часть альбома была выпущена 29 августа 2021 г. Donda и Donda 2 являются продолжениями альбома Jesus Is King, который был выпущен в 2019 г. В записи треков приняли участие такие исполнители, как Jay-Z, The Weeknd, Lil Baby, Playboi Carti, Kid Cudi, покойный рэпер Pop Smoke, а также Marilyn Manson и DaBaby. Ожидается, что альбом выйдет 22 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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