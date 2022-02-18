Канье Уэст решил бойкотировать стриминговые сервисы при выпуске нового альбома

10-я студийная пластинка исполнителя названа в честь его покойной матери, Донды Уэст. Первая часть альбома была выпущена 29 августа 2021 г. Donda и Donda 2 являются продолжениями альбома Jesus Is King, который был выпущен в 2019 г. В записи треков приняли участие такие исполнители, как Jay-Z, The Weeknd, Lil Baby, Playboi Carti, Kid Cudi, покойный рэпер Pop Smoke, а также Marilyn Manson и DaBaby. Ожидается, что альбом выйдет 22 февраля.