Канье Уэст решил бойкотировать стриминговые сервисы при выпуске нового альбома
Новый альбом американского хип-хоп исполнителя Канье Уэста Donda 2 будет доступен только на устройстве Stem Player, передает агентство Bloomberg. Альбом музыканта не будет представлен на стриминговых сервисах, включая Apple, Amazon, Spotify или Youtube.
«Сегодня артисты получают всего 12% от денег, которые зарабатывает индустрия. Пришло время освободить музыку от этой деспотичной системы. Пришло время взять контроль в свои руки», — заявил Уэст. Он также поделился видео в своем аккануте в Instagram, на котором показан фрагмент трека, воспроизводимый на Stem Player.
Stem Player — это небольшое круглое устройство, которое позволяет пользователям управлять вокалом, ударными и басом в треке, а также изолировать части трека и добавлять эффекты. Его можно заказать на официальном сайте Stem Player за $200, однако Россия не представлена в списке стран, куда могут доставить устройство.
10-я студийная пластинка исполнителя названа в честь его покойной матери, Донды Уэст. Первая часть альбома была выпущена 29 августа 2021 г. Donda и Donda 2 являются продолжениями альбома Jesus Is King, который был выпущен в 2019 г. В записи треков приняли участие такие исполнители, как Jay-Z, The Weeknd, Lil Baby, Playboi Carti, Kid Cudi, покойный рэпер Pop Smoke, а также Marilyn Manson и DaBaby. Ожидается, что альбом выйдет 22 февраля.