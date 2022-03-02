Роскомнадзор заблокировал сайт The Village

Издание было внесено Роскомнадзором в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено, следует из данных регулятора. Там сказано, что решение о блокировке сайта The Village Генпрокуратура приняла 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине.