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Роскомнадзор заблокировал сайт The Village

Ведомости

Роскомнадзор заблокировал издание The Village, его сайт недоступен пользователям, сообщается в Telegram-канале издания. Там отметили, что Роскомнадзор заранее не присылал никаких уведомлений или предупреждений о блокировке.

Издание было внесено Роскомнадзором в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено, следует из данных регулятора. Там сказано, что решение о блокировке сайта The Village Генпрокуратура приняла 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине. 

«The Village появился в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам, в него попадают из-за распространения запрещенной в РФ информации. Наш сайт временно не работает на территории России», — говорится в сообщении издания. 

Представитель Роскомнадзора заявил «Ведомостям», что ведомство заблокировало доступ к сайту «на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ [...] за публикацию недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине».

«За размещение такого рода противоправной информации действующим российским законодательством предусмотрена ответственность согласно ст. 13.15 КоАП РФ в виде штрафа до 5 млн руб.», — заявили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных