Роскомнадзор заблокировал сайт The Village
Роскомнадзор заблокировал издание The Village, его сайт недоступен пользователям, сообщается в Telegram-канале издания. Там отметили, что Роскомнадзор заранее не присылал никаких уведомлений или предупреждений о блокировке.
Издание было внесено Роскомнадзором в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено, следует из данных регулятора. Там сказано, что решение о блокировке сайта The Village Генпрокуратура приняла 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине.
«The Village появился в реестре Роскомнадзора по внесудебным блокировкам, в него попадают из-за распространения запрещенной в РФ информации. Наш сайт временно не работает на территории России», — говорится в сообщении издания.
Представитель Роскомнадзора заявил «Ведомостям», что ведомство заблокировало доступ к сайту «на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ [...] за публикацию недостоверной информации по тематике специальной военной операции на Украине».
«За размещение такого рода противоправной информации действующим российским законодательством предусмотрена ответственность согласно ст. 13.15 КоАП РФ в виде штрафа до 5 млн руб.», — заявили в ведомстве.