Роскомнадзор заблокировал сайт издания из Петербурга «Бумага»

Доступ к сайту ограничили в связи с тем, на нем размещалась «заведомо ложная общественно значимая информация», в том числе об операции России на Украине, сообщили в издании со ссылкой на объяснение РКН. В ведомстве сочли, что эта информация «формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».