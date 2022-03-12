Роскомнадзор заблокировал сайт издания из Петербурга «Бумага»
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту петербургского издания «Бумага» на территории России, информация об этом появилась на сайте ведомства. Сайт внесен в реестр на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.
Доступ к сайту ограничили в связи с тем, на нем размещалась «заведомо ложная общественно значимая информация», в том числе об операции России на Украине, сообщили в издании со ссылкой на объяснение РКН. В ведомстве сочли, что эта информация «формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».
Редакция издания в своем Telegram-канале сообщила, сотрудники «Бумаги» намерены продолжить работу.
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение «заведомо ложной информации» о российских военных. УК РФ дополняется статьей 207.3, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 500 000 руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (в случае, если нарушение повлекло тяжкие последствия).
Роскомнадзор заблокировал сайт «Медиазоны» (внесена в реестр СМИ-иноагентов), издания «7x7», доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом).
Также по решению Генпрокуратуры ведомство ограничило доступ к сайту «Медузы» (признано СМИ-иноагентом) и русскоязычному сайту «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом). В числе последних Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Голос» (признан иноагентом), Colta и «Важные истории» (признан иноагентом и нежелательной организацией).
Компания Discovery 9 марта приостановит деятельность в России на фоне спецоперации на Украине, сообщал журнал Variety. Около 15 телеканалов, которые работают в России через СП Discovery и Национальной медиагруппы (НМГ), могут уйти из эфира.