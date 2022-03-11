Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Голос», Colta и «Важные истории»
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайтам «Голос» (признан иноагентом), Colta и «Важные истории» (признан иноагентом и нежелательной организацией), сообщает «РИА Новости». Интернет-ресурсы представляют некоммерческие организации, признанные Минюстом России иностранными агентами. Под ограничение также попал сайт отделения организации Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии.
«На основании требования Генеральной прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам некоммерческих общественных организаций, признанных Минюстом России иностранными агентами, — "Голоса", Colta, "Важных историй" и отделения Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии», — говорится в сообщении ведомства.
В РКН заявили, что на сайтах размещалась недостоверная информация о военной операции российских Вооруженных сил в Донбассе и на Украине.
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации о российских военных. УК РФ дополняется статьей 207.3, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 500 000 руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (в случае, если нарушение повлекло тяжкие последствия).