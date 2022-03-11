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Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Голос», Colta и «Важные истории»

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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайтам «Голос» (признан иноагентом), Colta и «Важные истории» (признан иноагентом и нежелательной организацией), сообщает «РИА Новости». Интернет-ресурсы представляют некоммерческие организации, признанные Минюстом России иностранными агентами. Под ограничение также попал сайт отделения организации Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии.

«На основании требования Генеральной прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам некоммерческих общественных организаций, признанных Минюстом России иностранными агентами, — "Голоса", Colta, "Важных историй" и отделения Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии», — говорится в сообщении ведомства.

В РКН заявили, что на сайтах размещалась недостоверная информация о военной операции российских Вооруженных сил в Донбассе и на Украине.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации о российских военных. УК РФ дополняется статьей 207.3, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 500 000 руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (в случае, если нарушение повлекло тяжкие последствия).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных