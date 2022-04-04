В Совфеде предложили разрешить кинотеатрам не платить за авторскую музыку

Также Кутепов предложил до восстановления ситуации в отрасли закрепить в нормативных актах, что санкции и ограничения — это обстоятельства непреодолимой силы. На период действия ограничений кинотеатры освободят от арендной платы, платы за ЖКУ и дадут им отсрочку по выплате кредитов. Сенатор предложил освободить кинотеатры от уплаты НДС на шесть месяцев, а после еще на полгода установить льготную ставку НДС в 10%. В письме говорится, что нужно выделить компаниям субсидии при покупке кинопроекционного оборудования и расходных материалов за границей «любыми способами», то есть при параллельном импорте.