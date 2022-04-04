В Совфеде предложили разрешить кинотеатрам не платить за авторскую музыку
Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести мораторий на платежи за использование в кино и мультфильмах авторской музыки правообладателям из недружественных стран, сообщил ТАСС со ссылкой на письмо Кутепова помощнику президента России Максиму Орешкину.
«В ситуации, когда необходимо изыскать денежные средства на заработную плату сотрудникам, дополнительной нагрузкой являются платежи в ООО "Российское авторское общество" (1,2% от валового сбора за кинопоказ) и Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности, в связи с чем необходимо рассмотреть возможность моратория на такие платежи, особенно в отношении контрагентов из стран, которые в одностороннем порядке прекратили сотрудничество с РФ», — говорится в письме.
Также Кутепов предложил до восстановления ситуации в отрасли закрепить в нормативных актах, что санкции и ограничения — это обстоятельства непреодолимой силы. На период действия ограничений кинотеатры освободят от арендной платы, платы за ЖКУ и дадут им отсрочку по выплате кредитов. Сенатор предложил освободить кинотеатры от уплаты НДС на шесть месяцев, а после еще на полгода установить льготную ставку НДС в 10%. В письме говорится, что нужно выделить компаниям субсидии при покупке кинопроекционного оборудования и расходных материалов за границей «любыми способами», то есть при параллельном импорте.
После начала спецоперации России на Украине иностранные кинокомпании приостановили свою деятельность в РФ и отложили премьеры кино и мультфильмов. Такое решение приняли в том числе The Walt Disney Company, Sony Pictures и Warner Bros. Последняя отменила премьеру фильма «Бэтмен» за день до нее.