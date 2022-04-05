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В Госдуме предложили наделить Генпрокуратуру правом закрывать иностранные СМИ

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Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству иностранных государств в дела России представила законопроект, которым предлагается наделить Генпрокуратуру полномочиями по закрытию иностранных СМИ. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. Такая мера предлагается в качестве ответа на закрытие российских СМИ за рубежом. 

«Наша поправка предоставляет право генеральному прокурору или его заместителям в случае выявления таких недружественных действий иностранного государства оперативно принять решение о запрете или ограничении деятельности на территории России СМИ этой страны. Речь идет о запрете на распространение в России любых информационных материалов этого СМИ, в том числе посредством интернета, прекращении аккредитации корреспондентов и закрытии его представительств в нашей стране», — приводит пресс-служба Госдумы слова председателя комиссии Василия Пискарева.

В сообщении отмечается, что в планы комиссии также входит «борьба с деструктивной деятельностью иноагентов» и «противодействие использованию НКО, иностранных неправительственных организаций, СМИ и зарубежных соцсетей в ущерб интересам и безопасности России, а также массовому распространению фейков».

2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ — Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. В сообщении на сайте Европейского совета говорилось, что мера будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных