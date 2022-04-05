В Госдуме предложили наделить Генпрокуратуру правом закрывать иностранные СМИ

«Наша поправка предоставляет право генеральному прокурору или его заместителям в случае выявления таких недружественных действий иностранного государства оперативно принять решение о запрете или ограничении деятельности на территории России СМИ этой страны. Речь идет о запрете на распространение в России любых информационных материалов этого СМИ, в том числе посредством интернета, прекращении аккредитации корреспондентов и закрытии его представительств в нашей стране», — приводит пресс-служба Госдумы слова председателя комиссии Василия Пискарева.