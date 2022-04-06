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В Госдуме предложили наделить генпрокурора правом отзывать регистрацию у СМИ за фейки

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Группа депутатов Госдумы внесла в палату законопроект, которым предлагается наделить генерального прокурора или его заместителя правом лишения регистрации СМИ за распространение фейков о Вооруженных силах РФ или призывы к санкциям против России. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности парламента. 

«Законопроект, дополняя закон о СМИ новой статьей, наделяет генерального прокурора РФ или его заместителей исключительным правом на признание регистрации СМИ недействительной и на прекращение действия лицензии на телевизионное вещание, радиовещание в случае установления фактов распространения […] противоправной, опасной информации, в том числе недостоверной общественно значимой информации, информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ, информации, направленной на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ», — следует из пояснительной записки. 

В закон об информации также предлагается внести новую статью, которая позволит генпрокурору и его заместителям блокировать доступ к СМИ и другим информационным ресурсам, «на которых неоднократно была распространена запрещенная или противоправная информация». 

Накануне комиссия Госдумы по противодействию вмешательству иностранных государств в дела России представила законопроект, которым предлагается наделить Генпрокуратуру полномочиями по закрытию иностранных СМИ. В сообщении комиссии отмечалось, что в ее планы также входит «борьба с деструктивной деятельностью иноагентов» и «противодействие использованию НКО, иностранных неправительственных организаций, СМИ и зарубежных соцсетей в ущерб интересам и безопасности России, а также массовому распространению фейков».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных