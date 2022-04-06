В Госдуме предложили наделить генпрокурора правом отзывать регистрацию у СМИ за фейки
Группа депутатов Госдумы внесла в палату законопроект, которым предлагается наделить генерального прокурора или его заместителя правом лишения регистрации СМИ за распространение фейков о Вооруженных силах РФ или призывы к санкциям против России. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности парламента.
«Законопроект, дополняя закон о СМИ новой статьей, наделяет генерального прокурора РФ или его заместителей исключительным правом на признание регистрации СМИ недействительной и на прекращение действия лицензии на телевизионное вещание, радиовещание в случае установления фактов распространения […] противоправной, опасной информации, в том числе недостоверной общественно значимой информации, информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ, информации, направленной на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ», — следует из пояснительной записки.
В закон об информации также предлагается внести новую статью, которая позволит генпрокурору и его заместителям блокировать доступ к СМИ и другим информационным ресурсам, «на которых неоднократно была распространена запрещенная или противоправная информация».
Накануне комиссия Госдумы по противодействию вмешательству иностранных государств в дела России представила законопроект, которым предлагается наделить Генпрокуратуру полномочиями по закрытию иностранных СМИ. В сообщении комиссии отмечалось, что в ее планы также входит «борьба с деструктивной деятельностью иноагентов» и «противодействие использованию НКО, иностранных неправительственных организаций, СМИ и зарубежных соцсетей в ущерб интересам и безопасности России, а также массовому распространению фейков».