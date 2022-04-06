В Госдуме предложили наделить генпрокурора правом отзывать регистрацию у СМИ за фейки

Накануне комиссия Госдумы по противодействию вмешательству иностранных государств в дела России представила законопроект, которым предлагается наделить Генпрокуратуру полномочиями по закрытию иностранных СМИ. В сообщении комиссии отмечалось, что в ее планы также входит «борьба с деструктивной деятельностью иноагентов» и «противодействие использованию НКО, иностранных неправительственных организаций, СМИ и зарубежных соцсетей в ущерб интересам и безопасности России, а также массовому распространению фейков».