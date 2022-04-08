Twitter заблокировал аккаунт телеканала RT

Работа телеканала RT начала ограничиваться в ряде западных стран с начала операции российских войск на территории Украины. 2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ — Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. В сообщении на сайте Европейского совета говорилось, что мера будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия на Украине.