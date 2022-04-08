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Twitter заблокировал аккаунт телеканала RT

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Twitter заблокировал аккаунт российского телеканала RT, говорится в Telegram-канале издания. 

«Twitter заблокировал аккаунт RT. Соцсети не понравился пост о пленном военном вооруженных сил Украины (ВСУ), который рассказал, как его бросило командование. Решение о блокировке мы обжаловали», — говорится в сообщении. До этого, 1 марта, Facebook и Tiktok заявили, что ограничат доступ к аккаунтам RT и Sputnik в ЕС. О блокировке Youtube-каналов данных СМИ в тот же день сообщил европейский офис Google.

4 марта Twitter был заблокирован на территории России по решению Генпрокуратуры. Роскомнадзор активно борется с распространением публикаций о вооруженном конфликте на Украине, которые являются недостоверными. Так, интернет-регулятор направил десяти российским СМИ требование об удалении фейков о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины и начал в их отношении административное расследование. 

Работа телеканала RT начала ограничиваться в ряде западных стран с начала операции российских войск на территории Украины. 2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ — Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. В сообщении на сайте Европейского совета говорилось, что мера будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия на Украине.

8 марта британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание телеканала RT после обращения правительства королевства. В заявлении говорилось, что такое решение было принято на фоне 29 продолжающихся расследований Ofcom относительно надлежащей «беспристрастности освещения новостей и текущих событий RT о военных действиях на Украине». Помимо этого канадская комиссия по радио и телевидению ранее запретила вещание телеканалов RT и RT France из-за «несоответствия канадским стандартам вещания».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных