Суд рассмотрит протокол на Internet Archive за неудаление запрещенного контента
Мировой суд в Москве 16 июня рассмотрит протокол, составленный Роскомнадзором, с требованием оштрафовать американскую некоммерческую организацию (НКО) Internet Archive за отказ удалить запрещенный контент, передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.
«Суд 16 июня рассмотрит административный протокол в отношении некоммерческой организации Internet Archive по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление информации, признанной в РФ запрещенной")», — говорится в сообщении. Максимальный штраф, который грозит организации в России, составляет 4 млн руб.
Internet Archive — американская некоммерческая организация, основанная в 1996 г. в Сан-Франциско программистом Брюстером Кейлом. Ее цель — предоставление всеобщего доступа к накопленной в сети информации. Коллекция интернет-архива состоит из больших массивов архивированных веб-сайтов, оцифрованных книг, аудио- и видеофайлов, игр, программного обеспечения.
Мировой судья Таганского района Москвы ранее оштрафовал Wikimedia Foundation на сумму 5 млн руб. за неудаление запрещенной российским законодательством информации. Среди статей, которые Роскомнадзор потребовал удалить, — информация о спецоперации России на Украине и материал об изготовлении пороха.
В Роскомнадзоре также сообщали о блокировке 135 000 материалов с запрещенным контентом с начала года. Более 46% всей запрещенной информации прислали граждане. В целом за последние четыре месяца было выявлено и удалено 46 000 запрещенных материалов по трем категориям информации — «наркотики», «пропаганда самоубийства» и «детская порнография», что на 35% меньше аналогичного показателя 2021 г.