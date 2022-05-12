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Суд рассмотрит протокол на Internet Archive за неудаление запрещенного контента

Ведомости

Мировой суд в Москве 16 июня рассмотрит протокол, составленный Роскомнадзором, с требованием оштрафовать американскую некоммерческую организацию (НКО) Internet Archive за отказ удалить запрещенный контент, передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда. 

«Суд 16 июня рассмотрит административный протокол в отношении некоммерческой организации Internet Archive по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление информации, признанной в РФ запрещенной")», — говорится в сообщении. Максимальный штраф, который грозит организации в России, составляет 4 млн руб.

Internet Archive  — американская некоммерческая организация, основанная в 1996 г. в Сан-Франциско программистом Брюстером Кейлом. Ее цель — предоставление всеобщего доступа к накопленной в сети информации. Коллекция интернет-архива состоит из больших массивов архивированных веб-сайтов, оцифрованных книг, аудио- и видеофайлов, игр, программного обеспечения.

Мировой судья Таганского района Москвы ранее оштрафовал Wikimedia Foundation на сумму 5 млн руб. за неудаление запрещенной российским законодательством информации. Среди статей, которые Роскомнадзор потребовал удалить, — информация о спецоперации России на Украине и материал об изготовлении пороха.

В Роскомнадзоре также сообщали о блокировке 135 000 материалов с запрещенным контентом с начала года. Более 46% всей запрещенной информации прислали граждане. В целом за последние четыре месяца было выявлено и удалено 46 000 запрещенных материалов по трем категориям информации — «наркотики», «пропаганда самоубийства» и «детская порнография», что на 35% меньше аналогичного показателя 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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