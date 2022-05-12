Суд рассмотрит протокол на Internet Archive за неудаление запрещенного контента

В Роскомнадзоре также сообщали о блокировке 135 000 материалов с запрещенным контентом с начала года. Более 46% всей запрещенной информации прислали граждане. В целом за последние четыре месяца было выявлено и удалено 46 000 запрещенных материалов по трем категориям информации — «наркотики», «пропаганда самоубийства» и «детская порнография», что на 35% меньше аналогичного показателя 2021 г.