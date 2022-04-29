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Роскомнадзор заблокировал более 135 000 материалов с начала года

Ведомости

Роскомнадзор с начала года заблокировал более 135 000 материалов с запрещенным контентом, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В ведомстве уточнили, что более 46% всей запрещенной информации прислали граждане. За последние четыре месяца было выявлено и удалено 46 000 запрещенных материалов по трем категориям информации — «наркотики», «пропаганда самоубийства» и «детская порнография», что на 35% меньше аналогичного показателя 2021 г. Специалисты также отметили работу социальных сетей, которые самостоятельно в рамках прямого взаимодействия удалили более 84% всей выявленной информации по вышеперечисленным категориям. 

25 апреля заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил об удалении более 85 000 фейков с момента начала спецоперации российских войск на территории Украины. По его словам, это была заранее спланированная, хорошо подготовленная информационная кампания, в последнюю неделю февраля РКН зафиксировал десятки тысяч единиц противоправного контента.

Роскомнадзор ранее неоднократно сообщал, что направлял Wikimedia требования удалить недостоверную информацию о спецоперации России на Украине. Как подчеркнули в ведомстве, авторы размещенных статей «целенаправленно дезинформируют» пользователей интернет-ресурса «откровенно ложной информацией» и продвигают исключительно антироссийскую интерпретацию событий. 26 апреля по решению Таганского суда Wikimedia Foundation была оштрафована на 3 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных