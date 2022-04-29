Роскомнадзор заблокировал более 135 000 материалов с начала года
Роскомнадзор с начала года заблокировал более 135 000 материалов с запрещенным контентом, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
В ведомстве уточнили, что более 46% всей запрещенной информации прислали граждане. За последние четыре месяца было выявлено и удалено 46 000 запрещенных материалов по трем категориям информации — «наркотики», «пропаганда самоубийства» и «детская порнография», что на 35% меньше аналогичного показателя 2021 г. Специалисты также отметили работу социальных сетей, которые самостоятельно в рамках прямого взаимодействия удалили более 84% всей выявленной информации по вышеперечисленным категориям.
25 апреля заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил об удалении более 85 000 фейков с момента начала спецоперации российских войск на территории Украины. По его словам, это была заранее спланированная, хорошо подготовленная информационная кампания, в последнюю неделю февраля РКН зафиксировал десятки тысяч единиц противоправного контента.
Роскомнадзор ранее неоднократно сообщал, что направлял Wikimedia требования удалить недостоверную информацию о спецоперации России на Украине. Как подчеркнули в ведомстве, авторы размещенных статей «целенаправленно дезинформируют» пользователей интернет-ресурса «откровенно ложной информацией» и продвигают исключительно антироссийскую интерпретацию событий. 26 апреля по решению Таганского суда Wikimedia Foundation была оштрафована на 3 млн руб.