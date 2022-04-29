Роскомнадзор заблокировал более 135 000 материалов с начала года

В ведомстве уточнили, что более 46% всей запрещенной информации прислали граждане. За последние четыре месяца было выявлено и удалено 46 000 запрещенных материалов по трем категориям информации — «наркотики», «пропаганда самоубийства» и «детская порнография», что на 35% меньше аналогичного показателя 2021 г. Специалисты также отметили работу социальных сетей, которые самостоятельно в рамках прямого взаимодействия удалили более 84% всей выявленной информации по вышеперечисленным категориям.