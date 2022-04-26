Газета
Медиа

Суд оштрафовал фонд Wikimedia на 3 млн рублей за неудаление информации

Ведомости

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation на 3 млн руб. за неудаление запрещенной российским законодательством информации с «Википедии», сообщила пресс-служба Таганского суда. 

«Wikimedia Foundation, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 000 руб. 00 коп.» — говорится в сообщении.

Юрист компании заявил, что в деле есть документы на иностранном языке, которые не были переведены и исследованы, что не дает рассмотреть протокол полноценно. Он добавил, что кто угодно может редактировать статьи на «Википедии» — внести правку с указанием источника, которую затем проверят модераторы, сообщили «РИА Новости».

2 марта и 5 апреля Роскомнадзор сообщил, что направил Wikimedia требования удалить недостоверную информацию о спецоперации России на Украине. Как подчеркнули в ведомстве, авторы размещенных статей «целенаправленно дезинформируют» пользователей интернет-ресурса «откровенно ложной информацией» и продвигают исключительно антироссийскую интерпретацию событий. 

C 4 марта в России действует закон об ответственности за фейки о действиях военных. Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий). Кроме того, суд сможет назначить штраф от 700 000 до 1,5 млн руб., исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных