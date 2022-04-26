Суд оштрафовал фонд Wikimedia на 3 млн рублей за неудаление информации
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation на 3 млн руб. за неудаление запрещенной российским законодательством информации с «Википедии», сообщила пресс-служба Таганского суда.
«Wikimedia Foundation, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 000 руб. 00 коп.» — говорится в сообщении.
Юрист компании заявил, что в деле есть документы на иностранном языке, которые не были переведены и исследованы, что не дает рассмотреть протокол полноценно. Он добавил, что кто угодно может редактировать статьи на «Википедии» — внести правку с указанием источника, которую затем проверят модераторы, сообщили «РИА Новости».
2 марта и 5 апреля Роскомнадзор сообщил, что направил Wikimedia требования удалить недостоверную информацию о спецоперации России на Украине. Как подчеркнули в ведомстве, авторы размещенных статей «целенаправленно дезинформируют» пользователей интернет-ресурса «откровенно ложной информацией» и продвигают исключительно антироссийскую интерпретацию событий.
C 4 марта в России действует закон об ответственности за фейки о действиях военных. Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий). Кроме того, суд сможет назначить штраф от 700 000 до 1,5 млн руб., исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.