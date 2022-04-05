Роскомнадзор направил «Википедии» новое требование удалить фейки о спецоперации
Роскомнадзор отправил администрации «Википедии» новое требование удалить недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
«В последнее время на "Википедии" стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях Вооруженных сил Российской Федерации. "Википедия" стала новой линией постоянных информационных атак на россиян», — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в ведомстве, авторы размещенных статей «целенаправленно дезинформируют» пользователей интернет-ресурса «откровенно ложной информацией». В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий, отмечается в заявлении Роскомнадзора.
Аналогичное предупреждение ведомство направило 2 марта. «В частности, в материале специальная военная операция называется "вторжением России на Украину", "российской агрессией против Украины", "российско-украинской войной", "войной". Материал содержит информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях, которая не соответствует официальным данным, публикуемым Министерством обороны», — сказано в уведомлении.
31 марта в ведомстве сообщили, что составят протокол об административном правонарушении в отношении интернет-портала за «неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации». «Википедии» может грозить штраф в размере до 4 млн руб.
C 4 марта в России действует закон об ответственности за фейки о действиях военных в спецоперации на Украине. Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий). Кроме того, суд сможет назначить штраф от 700 000 до 1,5 млн руб., исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.