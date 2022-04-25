Роскомнадзор заблокировал более 85 000 материалов о спецоперации на Украине
С момента начала спецоперации российских войск на территории Украины было заблокировано более 85 000 фейков о ее проведении, заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин на форуме безопасного интернета, пишут «РИА Новости».
По его словам, это была заранее спланированная, хорошо подготовленная информационная кампания, в последнюю неделю февраля РКН зафиксировал десятки тысяч единиц противоправного контента.
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации о российских военных. УК РФ дополняется статьей 207.3, которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 500 000 руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (в случае если нарушение повлекло тяжкие последствия).
3 апреля западные СМИ, в том числе Reuters и AFP, а также украинские власти опубликовали кадры из украинского города Буча, на которых видны трупы в гражданской одежде, у некоторых из них были связаны руки. Минобороны России назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы «очернить страну».