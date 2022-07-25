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«Евровидение» в 2023 году пройдет в Великобритании

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Музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в 2023 г. в Великобритании, несмотря на победу украинской группы в этом году, сообщает Европейский вещательный союз (EBU).   

«Европейский вещательный союз (EBU) и BBC рады подтвердить, что конкурс песни "Евровидение-2023" будет проходить в Соединенном Королевстве от имени победившей в этом году вещательной компании, украинской UA:PBC», — говорится в сообщении пресс-службы EBU.

Великобритания заняла на конкурсе в 2022 г. второе место, поэтому проведение нового конкурса отдали ей. Решение об отмене проведения конкурса на Украине EBU принял 23 июня. Отмена мероприятия на Украине связана с соображениями безопасности.

Представители UA:PBC будут работать совместно с BBC над проведением нового конкурса. Предполагается, что UA:PBC будет внедрять украинские элементы в шоу следующего года. Помимо этого Украина получит право сразу выйти в гранд-финал предстоящего конкурса.

В песенном конкурсе «Евровидение-2022» 14 мая в Турине одержала победу украинская группа Kalush Orchestra с результатом 631 балл. Следом шел певец из Великобритании Сэм Райдер, он набрал 466 баллов. Далее шли Испания (459), Швеция (438) и Сербия (312).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных