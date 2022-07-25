«Евровидение» в 2023 году пройдет в Великобритании

«Европейский вещательный союз (EBU) и BBC рады подтвердить, что конкурс песни "Евровидение-2023" будет проходить в Соединенном Королевстве от имени победившей в этом году вещательной компании, украинской UA:PBC», — говорится в сообщении пресс-службы EBU.