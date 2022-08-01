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В России вырос спрос на пиратские приложения

Ведомости

В России число запросов на скачивание приложений с пиратским контентом выросло на 300-400% с 24 февраля, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитики Google Trends. 

В частности, речь идет о пиратском приложении с онлайн-кинотеатром Zetflix, название которого отсылает к стриминговому сервису Netflix. Спрос на скачивание этого приложения вырос в 4-5 раз, в то время как посещаемость сайта увеличилась на 300%. В сервисе отмечают, что сейчас онлайн-кинотеатр за сутки «посещает 150 000-180 000 зрителей, на пике — 500 000», а средняя ежемесячная аудитория составляет 4,5 млн человек. 

Уточняется, что сейчас это приложение, доступное только для Android и Windows, нельзя найти на ни одном маркетплейсе — пользователи скачивают его через АРК-файл на сайте. Однако представитель Zetflix подчеркнул, что не исключает возможности размещения в отечественных магазинах приложений RuMarket, который принадлежит гендиректору сервиса Gett в России Анатолию Сморгонскому, NashStore от АНО «Цифровые платформы» и RuStore, который в обязательном порядке будет переустанавливаться на все ввезенные смартфоны. 

При этом представители отечественных маркетплейсов обратили внимание на то, что к размещению будут допускаться только те приложения, которые соблюдают российское законодательство. В частности, директор проектной деятельности АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков отметил, что у маркетплейсов нет данных, какой именно фильм является пиратским, но в случае жалоб со стороны правообладателей они будут «реагировать по закону». 

По мнению собеседников издания, при разрешении параллельного импорта кинопродукции и при отсутствии угроз со стороны правообладателей «размещение приложений с пиратским контентом может считаться в России легальной деятельностью». Однако генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин отмечает, что авторские права не могут быть включены в перечень товаров для параллельного импорта и потому у подобных приложений «перспектив <...> в отечественных сторах нет». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных