В России вырос спрос на пиратские приложения
В России число запросов на скачивание приложений с пиратским контентом выросло на 300-400% с 24 февраля, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитики Google Trends.
В частности, речь идет о пиратском приложении с онлайн-кинотеатром Zetflix, название которого отсылает к стриминговому сервису Netflix. Спрос на скачивание этого приложения вырос в 4-5 раз, в то время как посещаемость сайта увеличилась на 300%. В сервисе отмечают, что сейчас онлайн-кинотеатр за сутки «посещает 150 000-180 000 зрителей, на пике — 500 000», а средняя ежемесячная аудитория составляет 4,5 млн человек.
Уточняется, что сейчас это приложение, доступное только для Android и Windows, нельзя найти на ни одном маркетплейсе — пользователи скачивают его через АРК-файл на сайте. Однако представитель Zetflix подчеркнул, что не исключает возможности размещения в отечественных магазинах приложений RuMarket, который принадлежит гендиректору сервиса Gett в России Анатолию Сморгонскому, NashStore от АНО «Цифровые платформы» и RuStore, который в обязательном порядке будет переустанавливаться на все ввезенные смартфоны.
При этом представители отечественных маркетплейсов обратили внимание на то, что к размещению будут допускаться только те приложения, которые соблюдают российское законодательство. В частности, директор проектной деятельности АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков отметил, что у маркетплейсов нет данных, какой именно фильм является пиратским, но в случае жалоб со стороны правообладателей они будут «реагировать по закону».
По мнению собеседников издания, при разрешении параллельного импорта кинопродукции и при отсутствии угроз со стороны правообладателей «размещение приложений с пиратским контентом может считаться в России легальной деятельностью». Однако генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин отмечает, что авторские права не могут быть включены в перечень товаров для параллельного импорта и потому у подобных приложений «перспектив <...> в отечественных сторах нет».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.