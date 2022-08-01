В России вырос спрос на пиратские приложения

Уточняется, что сейчас это приложение, доступное только для Android и Windows, нельзя найти на ни одном маркетплейсе — пользователи скачивают его через АРК-файл на сайте. Однако представитель Zetflix подчеркнул, что не исключает возможности размещения в отечественных магазинах приложений RuMarket, который принадлежит гендиректору сервиса Gett в России Анатолию Сморгонскому, NashStore от АНО «Цифровые платформы» и RuStore, который в обязательном порядке будет переустанавливаться на все ввезенные смартфоны.