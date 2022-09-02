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«Первый канал» решил вернуть в эфир развлекательные программы

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Руководство «Первого канала» приняло решение вернуть в сетку вещания развлекательные программы, которые были убраны из нее 25 февраля, сообщил генеральный директор телеканала Константин Эрнст на просветительском форуме «Знание», передает ТАСС. 

«Когда 24 февраля началась специальная военная операция, мы первыми среди всех каналов изменили свою сетку. <…> Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты», — сказал он.

Эрнст отметил, что в ближайшее время планируется выход в эфир восьмисерийного проекта об истории декабристского движения и анонсировал новые сезоны сериалов «Триггер» и «Мажор».

После начала спецоперации на Украине сетка вещания «Первого канала» изменилась в пользу общественно-политических программ. В частности, вместо привычных развлекательных программ, которые выходили по выходным («Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь» и др.) в эфир выходили телепередачи, посвященные актуальной повестке. Помимо этого, все остальные федеральные каналы также начали менять программу эфира. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных