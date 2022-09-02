«Первый канал» решил вернуть в эфир развлекательные программы
Руководство «Первого канала» приняло решение вернуть в сетку вещания развлекательные программы, которые были убраны из нее 25 февраля, сообщил генеральный директор телеканала Константин Эрнст на просветительском форуме «Знание», передает ТАСС.
«Когда 24 февраля началась специальная военная операция, мы первыми среди всех каналов изменили свою сетку. <…> Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты», — сказал он.
Эрнст отметил, что в ближайшее время планируется выход в эфир восьмисерийного проекта об истории декабристского движения и анонсировал новые сезоны сериалов «Триггер» и «Мажор».
После начала спецоперации на Украине сетка вещания «Первого канала» изменилась в пользу общественно-политических программ. В частности, вместо привычных развлекательных программ, которые выходили по выходным («Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь» и др.) в эфир выходили телепередачи, посвященные актуальной повестке. Помимо этого, все остальные федеральные каналы также начали менять программу эфира.
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