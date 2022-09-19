В Сочи стартовал первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Вечером 18 сентября на курорте «Роза Хутор» состоялось открытие фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». В этом году смотр проводится впервые. На нем крупные российские видеосервисы – «Кинопоиск», «Иви», Okko, More.tv и Wink, Start, Premier, Kion – представляют свои оригинальные сериалы и фильмы, которые покажут в новом сезоне зрителям. Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры и продлится до 23 сентября.
К участию в фестивале, как пояснила продюсер и директор фестиваля «Новый сезон» Полина Зуева, приглашены видеосервисы, которые производят собственный оригинальный контент. В попечительский совет смотра вошли топ-менеджеры онлайн-кинотеатров, а его председателем в этом году стал сооснователь и генпродюсер онлайн-кинотеатра Start Эдуард Илоян. Это сменяемая должность, которую в дальнейшем по очереди будут занимать топ-менеджеры других видеосервисов, уточнила Зуева.
Всего за шесть дней зрителям и участникам «Нового сезона» будет представлено семь полнометражных фильмов – «Далекие близкие» и «Мать моего сына» (видеосервис Kion), «Либерея. Охотники за сокровищами» («Иви»), «Мажор в Сочи» («Кинопоиск»), «Прямой эфир» (Start), «Экспресс» (Okko). Фильмом-открытием фестиваля стала драма видеосервиса Start «Голиаф», который снял режиссер Адильхан Ержанов. Эта кинокартина совместного производства России и Казахстана вошла в программу «Новые горизонты» Венецианского кинофестиваля этого года.
Также в рамках конкурса фестиваля пройдут показы сериалов видеосервисов. Среди проектов, которые планируется представить – «Конец света», режиссеров которого стал Александр Незлобин («Кинопоиск»), «13 клиническая» Клима Козинского с Данилой Козловский и Паулиной Андреевой в главных ролях, «Кунгур» от продюсера Рубена Дишдишян (Okko), «Надвое» Валерия Тодоровского (More.tv и Wink), «Союз Спасения. Время гнева», продюсерами которого стали Игорь Мишин, Константин Эрнст и Аналитой Максимов(Kion), «Алиса не может ждать» Натальи Мещаниновой (Start), «Я убила мужа» Юлии Трофимовой со Светланой Ходченковой в главной роли (Premier) и др.
У фестиваля нет программного директора, обращает внимание гендиректор Kion Игорь Мишин. «Обычно основной конкурс всех фестивалей зависит именно от его вкуса, здесь принципиально другая логика – каждому онлайн-кинотеатру предложено представить проекты, которые он сам считает нужным», — рассказал «Ведомостям» Мишин.
Еще одна особенность «Нового сезона» – отсутствие жюри и ориентация на зрителя при выборе проектов-победителей в номинациях «Лучший фильм», «Самый ожидаемый сериал», «Герой «Нового сезона»» и «Героиня «Нового сезона», добавляет гендиректор медиахолдинга Start Юлия Миндубаева.
Ключевые задачи фестиваля, по словам Миндубаевой, это – привлечь максимальное количество людей и к самим видеосервисам, и к проектам, которые они выпускают, а также создание индустриальной площадки для обсуждения тенденций рынка.
Видеосервисы сейчас вкладывают большое количество денег в производство собственных фильмов и сериалов, их качество растет, говорит Михаил Китаев, руководитель «Плюс Студии» (принадлежит «Яндексу», производит оригинальный контент для видеосервиса «Кинопоиска»). «Мы можем конкуировать с киносмотрами», — уверен он.
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