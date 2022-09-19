В Сочи стартовал первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

К участию в фестивале, как пояснила продюсер и директор фестиваля «Новый сезон» Полина Зуева, приглашены видеосервисы, которые производят собственный оригинальный контент. В попечительский совет смотра вошли топ-менеджеры онлайн-кинотеатров, а его председателем в этом году стал сооснователь и генпродюсер онлайн-кинотеатра Start Эдуард Илоян. Это сменяемая должность, которую в дальнейшем по очереди будут занимать топ-менеджеры других видеосервисов, уточнила Зуева.