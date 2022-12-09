В работе «ВКонтакте» произошел сбой

До этого сбой в работе соцсети произошел в середине октября. Также частые проблемы фиксировались в феврале-апреле 2022 г. Так, 4 февраля на проблемы пожаловались более 66 800 пользователей. Также сбои наблюдались в конце марта и в середине апреля.