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В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Ведомости

Пользователи «ВКонтакте» массово жалуются на сбои в работе социальной сети, следует из данных детектора сбоев Brand Analytics.

Первые сообщения о проблемах в работе платформы появились в 7.15 мск. Сервис зафиксировал 45 жалоб пользователей. Уже к 8.45 поступило 161 сообщение о сбоях.

Чаще всего на работу соцсети жаловались пользователи из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. 77% пользователей отмечали общий сбой «ВКонтакте», еще 12% сообщали, что не работает сайт, а 9% указывали на сбои в приложении.

По состоянию на 9.00 мск количество жалоб пользователей снизилось до 111. Оно продолжает уменьшаться. На момент написания новости у корреспондента «Ведомостей» приложение «ВКонтакте» уже работало. Однако, согласно данным детектора, часть пользователей продолжают жаловаться на сбой.

До этого сбой в работе соцсети произошел в середине октября. Также частые проблемы фиксировались в феврале-апреле 2022 г. Так, 4 февраля на проблемы пожаловались более 66 800 пользователей. Также сбои наблюдались в конце марта и в середине апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных