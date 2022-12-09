В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи «ВКонтакте» массово жалуются на сбои в работе социальной сети, следует из данных детектора сбоев Brand Analytics.
Первые сообщения о проблемах в работе платформы появились в 7.15 мск. Сервис зафиксировал 45 жалоб пользователей. Уже к 8.45 поступило 161 сообщение о сбоях.
Чаще всего на работу соцсети жаловались пользователи из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. 77% пользователей отмечали общий сбой «ВКонтакте», еще 12% сообщали, что не работает сайт, а 9% указывали на сбои в приложении.
По состоянию на 9.00 мск количество жалоб пользователей снизилось до 111. Оно продолжает уменьшаться. На момент написания новости у корреспондента «Ведомостей» приложение «ВКонтакте» уже работало. Однако, согласно данным детектора, часть пользователей продолжают жаловаться на сбой.
До этого сбой в работе соцсети произошел в середине октября. Также частые проблемы фиксировались в феврале-апреле 2022 г. Так, 4 февраля на проблемы пожаловались более 66 800 пользователей. Также сбои наблюдались в конце марта и в середине апреля.
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