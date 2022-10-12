В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи «ВКонтакте» массово жалуются на сбои в работе социальной сети. Технические проблемы фиксируются как в приложении, так и на сайте, следует из данных детектора сбоев Brand Analytics.
Первые сообщения о сбоях появились около 10.45 по мск. Их число значительно выросло к 11.30. По состоянию на 11.41 проблема сохраняется. Большинство (81%) жалуются на сбои работы соцсети в целом. 9% столкнулись с неполадками в приложении, еще 7% — на сайте. О сбоях сообщают в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и др.
«Отдельные пользователи "ВКонтакте" могли заметить краткосрочную задержку в работе соцсети в течение нескольких минут. Сейчас всё работает отлично», — сообщили в пресс-службе соцсети.
До этого частые сбои в работе платформы происходили в феврале-апреле 2022 г. Так, 4 февраля на проблемы пожаловались более 66 800 пользователей. Также сбои наблюдались в конце марта и в середине апреля.
В конце сентября Apple удалила приложение социальной сети VK из магазина App Store. Также из магазина пропали приложения «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер». Как пояснили в Apple, произошло это из-за британских санкций. «Эти приложения распространяются разработчиками, большинство из которых принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами, санкционированными правительством Великобритании», — сказал представитель компании Адам Дема.
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