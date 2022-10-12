В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Первые сообщения о сбоях появились около 10.45 по мск. Их число значительно выросло к 11.30. По состоянию на 11.41 проблема сохраняется. Большинство (81%) жалуются на сбои работы соцсети в целом. 9% столкнулись с неполадками в приложении, еще 7% — на сайте. О сбоях сообщают в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и др.