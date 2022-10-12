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Технологии

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Ведомости

Пользователи «ВКонтакте» массово жалуются на сбои в работе социальной сети. Технические проблемы фиксируются как в приложении, так и на сайте, следует из данных детектора сбоев Brand Analytics.

Первые сообщения о сбоях появились около 10.45 по мск. Их число значительно выросло к 11.30. По состоянию на 11.41 проблема сохраняется. Большинство (81%) жалуются на сбои работы соцсети в целом. 9% столкнулись с неполадками в приложении, еще 7% — на сайте. О сбоях сообщают в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и др.

«Отдельные пользователи "ВКонтакте" могли заметить краткосрочную задержку в работе соцсети в течение нескольких минут. Сейчас всё работает отлично», — сообщили в пресс-службе соцсети.

До этого частые сбои в работе платформы происходили в феврале-апреле 2022 г. Так, 4 февраля на проблемы пожаловались более 66 800 пользователей. Также сбои наблюдались в конце марта и в середине апреля.

В конце сентября Apple удалила приложение социальной сети VK из магазина App Store. Также из магазина пропали приложения «VK Музыка», «VK Клипы» и «VK Мессенджер». Как пояснили в Apple, произошло это из-за британских санкций. «Эти приложения распространяются разработчиками, большинство из которых принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами, санкционированными правительством Великобритании», — сказал представитель компании Адам Дема.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных