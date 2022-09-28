Apple объяснила удаление сервисов VK из App Store британскими санкциями

По его словам, чтобы соблюсти эти санкции, Apple закрыла учетные записи разработчиков, связанные с этими приложениями. В настоящее время их нельзя загружать ни из одного магазина приложений независимо от местоположения. Пользователи, которые уже скачали эти приложения, могут продолжать ими пользоваться, добавил Дема.