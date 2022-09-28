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Технологии

Apple объяснила удаление сервисов VK из App Store британскими санкциями

Ведомости

Apple удалила сервисы VK из App Store из-за британских санкций, аккаунт разработчика также заблокирован, сообщило издание The Verge со ссылкой на представителя компании Адама Дему.

«Эти приложения распространяются разработчиками, большинство из которых принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами, санкционированными правительством Великобритании», — объяснил Дема.

По его словам, чтобы соблюсти эти санкции, Apple закрыла учетные записи разработчиков, связанные с этими приложениями. В настоящее время их нельзя загружать ни из одного магазина приложений независимо от местоположения. Пользователи, которые уже скачали эти приложения, могут продолжать ими пользоваться, добавил Дема.

Об исчезновении сервисов VK из магазина приложений Apple СМИ сообщили вечером 26 сентября. Пользователям стали недоступны для скачивания основное приложение соцсети, а также «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер» и «Почта» и «Облако Mail.ru». Пресс-служба соцсети тогда же подтвердила информацию об удалении приложений, отметив, что направила запрос в американский офис Apple за разъяснениями обстоятельств блокировки. Также о своем запросе в Apple сообщало и профильное министерство.

Роскомнадзор также направил в Apple запрос по поводу удаления из App Store ряда российских приложений. Ведомство попросило прояснить ситуацию с удалением из App Store сервисов «Сбера», ВТБ и «Аэрофлота» и VK.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных