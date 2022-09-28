Apple объяснила удаление сервисов VK из App Store британскими санкциями
Apple удалила сервисы VK из App Store из-за британских санкций, аккаунт разработчика также заблокирован, сообщило издание The Verge со ссылкой на представителя компании Адама Дему.
«Эти приложения распространяются разработчиками, большинство из которых принадлежит или контролируется одной или несколькими сторонами, санкционированными правительством Великобритании», — объяснил Дема.
По его словам, чтобы соблюсти эти санкции, Apple закрыла учетные записи разработчиков, связанные с этими приложениями. В настоящее время их нельзя загружать ни из одного магазина приложений независимо от местоположения. Пользователи, которые уже скачали эти приложения, могут продолжать ими пользоваться, добавил Дема.
Об исчезновении сервисов VK из магазина приложений Apple СМИ сообщили вечером 26 сентября. Пользователям стали недоступны для скачивания основное приложение соцсети, а также «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер» и «Почта» и «Облако Mail.ru». Пресс-служба соцсети тогда же подтвердила информацию об удалении приложений, отметив, что направила запрос в американский офис Apple за разъяснениями обстоятельств блокировки. Также о своем запросе в Apple сообщало и профильное министерство.
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