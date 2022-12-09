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В работе приложения «Тинькофф» произошел сбой

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Клиенты банка «Тинькофф» массово жалуются на сбой в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные детектора сбоев Brand Analytics. 

Первые сообщения о проблемах с приложением банка стали поступать в 11.45 мск — сервис зафиксировал 15 жалоб. К 12.00 их число увеличилось до 59. 

В настоящее время пользователи продолжают сообщать о сбоях. 74% клиентов банка жалуются на общие проблемы в работе сервисов «Тинькофф». При этом 22% уточняют, что сбой произошел в приложении, еще 6% указывают на проблемы с доступом к сайту. Чаще всего жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Алапаевска.

В предыдущий раз сбой в работе приложения банка произошел 29 ноября. Пользователи отмечали, что при попытке запустить приложение и авторизоваться сервис выдает ошибку. 

Ранее сегодня массовый сбой также случился в работе соцсети «ВКонтакте». Утром в течение нескольких часов пользователи жаловались на проблемы с доступом к приложению. Позже в пресс-службе компании уточнили, что проблемы были устранены, все сервисы снова работают в обычном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных