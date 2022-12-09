В работе приложения «Тинькофф» произошел сбой

В настоящее время пользователи продолжают сообщать о сбоях. 74% клиентов банка жалуются на общие проблемы в работе сервисов «Тинькофф». При этом 22% уточняют, что сбой произошел в приложении, еще 6% указывают на проблемы с доступом к сайту. Чаще всего жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Алапаевска.