В работе приложения «Тинькофф» произошел сбой
Клиенты банка «Тинькофф» массово жалуются на сбой в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные детектора сбоев Brand Analytics.
Первые сообщения о проблемах с приложением банка стали поступать в 11.45 мск — сервис зафиксировал 15 жалоб. К 12.00 их число увеличилось до 59.
В настоящее время пользователи продолжают сообщать о сбоях. 74% клиентов банка жалуются на общие проблемы в работе сервисов «Тинькофф». При этом 22% уточняют, что сбой произошел в приложении, еще 6% указывают на проблемы с доступом к сайту. Чаще всего жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Алапаевска.
В предыдущий раз сбой в работе приложения банка произошел 29 ноября. Пользователи отмечали, что при попытке запустить приложение и авторизоваться сервис выдает ошибку.
Ранее сегодня массовый сбой также случился в работе соцсети «ВКонтакте». Утром в течение нескольких часов пользователи жаловались на проблемы с доступом к приложению. Позже в пресс-службе компании уточнили, что проблемы были устранены, все сервисы снова работают в обычном режиме.