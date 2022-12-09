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В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

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Приложение «Сбербанк Онлайн» временно недоступно, говорится в уведомлении, которое появляется на главном экране при попытке зайти в приложение.

В сообщении говорится, что специалисты банка уже занимаются восстановлением работы приложения. 

Согласно данным детектора сбоев Brand Analytics, пользователи также массово жалуются на сбой в приложении «Сбербанк Онлайн». По состоянию на 13.30 мск число сообщений о проблемах с доступом к сервису составило 35. 

85% пользователей отмечают, что онлайн-банк не работает в целом, еще 12% жалуются на проблемы с приложением, а 4% — с сайтом. Чаще всего жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска.

Ранее сегодня также «упало» приложение банка «Тинькофф». В пресс-службе «Альфа-банка» сообщили, что сервис может быть временно недоступен из-за технических работ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных