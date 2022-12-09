В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Приложение «Сбербанк Онлайн» временно недоступно, говорится в уведомлении, которое появляется на главном экране при попытке зайти в приложение.
В сообщении говорится, что специалисты банка уже занимаются восстановлением работы приложения.
Согласно данным детектора сбоев Brand Analytics, пользователи также массово жалуются на сбой в приложении «Сбербанк Онлайн». По состоянию на 13.30 мск число сообщений о проблемах с доступом к сервису составило 35.
85% пользователей отмечают, что онлайн-банк не работает в целом, еще 12% жалуются на проблемы с приложением, а 4% — с сайтом. Чаще всего жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска.
Ранее сегодня также «упало» приложение банка «Тинькофф». В пресс-службе «Альфа-банка» сообщили, что сервис может быть временно недоступен из-за технических работ.