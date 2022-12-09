Маск объявил об удалении с Twitter 1,5 млрд неактивых аккаунтов
Американский миллиардер и новый владелец Twitter Илон Маск сообщил, что площадка скоро удалит около 1,5 млрд учетных записей, которые не использовались долгое время.
«Twitter скоро начнет освобождать пространство имен для 1,5 млрд учетных записей. Это очевидные удаления учетных записей без твитов и без входа в систему в течение многих лет», – написал он на своей странице в Twitter.
Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября, стоимость сделки составила $44 млрд. Помимо Twitter он также владеет компаниями Tesla и SpaceX. В своем аккаунте Маск объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию». 22 ноября предприниматель сообщил, что число пользователей социальной сети достигло рекордного количества в 259,4 млн человек.
Маск сообщил, что планирует «амнистировать» всех заблокированных пользователей до конца этой недели. По информации Bloomberg, предприниматель также намерен отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter. Помимо аккаунта рэпера Канье Уэста, разработчики платформы уже вернули аккаунт экс-президенту США Дональду Трампу. Однако позже Маск все же решил снова заблокировать аккаунт Уэста, обвинив его в антисемитизме.
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