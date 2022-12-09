Маск объявил об удалении с Twitter 1,5 млрд неактивых аккаунтов

Маск сообщил, что планирует «амнистировать» всех заблокированных пользователей до конца этой недели. По информации Bloomberg, предприниматель также намерен отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter. Помимо аккаунта рэпера Канье Уэста, разработчики платформы уже вернули аккаунт экс-президенту США Дональду Трампу. Однако позже Маск все же решил снова заблокировать аккаунт Уэста, обвинив его в антисемитизме.