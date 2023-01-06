Эксперты сообщили об утечке электронных адресов более 200 млн пользователей Twitter
В сеть утекла база адресов электронной почты более 200 млн пользователей Twitter, сообщило 5 января агентство Reuters со ссылкой на исследователя в области кибербезопасности Алона Гала.
По оценке эксперта, эта утечка стала одной из наиболее масштабных, что он видел. Последствия действий хакеров могут привести к взломам аккаунтов в Twitter и фишингу, предупреждает он.
При этом данные о масштабе и подробностях утечки разнятся. Газета The Washington Post ранее сообщила о том, что на хакерских форумах есть данные адресов 235 млн пользователей Twitter, а другой эксперт по кибербезопасности Трой Хант сообщил о выявлении 211 524 284 уникальных адресов электронной почты, оказавшихся в сети. Более того, пока неясно, когда именно произошла утечка – эксперты допускают, что хакеры могли воспользоваться уязвимостью в системах Twitter еще в 2021 г., которая была исправлена, как отмечает CNN, лишь в 2022 г.
Тем не менее аналитики сходятся во мнении о том, что последствия утечки могут быть весьма негативными для пользователей, в частности, для владельцев анонимных аккаунтов. В самом Twitter пока не комментировали информацию об утечке, появившуюся, как отмечает Reuters, еще в конце декабря.
В конце октября 2022 г. новым владельцем и главой Twitter стал американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Сумма сделки по покупке компании составила $44 млрд. В своем аккаунте бизнесмен объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию». 22 ноября предприниматель сообщил, что число пользователей социальной сети достигло рекордного количества в 259,4 млн человек.
19 декабря миллиардер запустил голосование, стоит ли ему продолжать возглавлять компанию. В описании он пообещал «придерживаться» результатов голосования. В результате большинство (57,5%) из проголосовавших 17,5 млн пользователей Twitter высказались за его уход с этой должности, хотя, как сообщал CNBC, Маск начал поиски нового CEO еще до публикации опроса. Позже предприниматель рассказал, что покинет пост гендиректора соцсети, когда найдет себе преемника.