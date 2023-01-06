Эксперты сообщили об утечке электронных адресов более 200 млн пользователей Twitter

При этом данные о масштабе и подробностях утечки разнятся. Газета The Washington Post ранее сообщила о том, что на хакерских форумах есть данные адресов 235 млн пользователей Twitter, а другой эксперт по кибербезопасности Трой Хант сообщил о выявлении 211 524 284 уникальных адресов электронной почты, оказавшихся в сети. Более того, пока неясно, когда именно произошла утечка – эксперты допускают, что хакеры могли воспользоваться уязвимостью в системах Twitter еще в 2021 г., которая была исправлена, как отмечает CNN, лишь в 2022 г.