Bloomberg: Маск стал первым человеком в истории, потерявшим $200 млрд
Основатель Tesla и владелец Twitter Илон Маск стал первым в истории человеком, потерявшим $200 млрд, пишет Bloomberg. Состояние бизнесмена сократилось ранее на этой неделе до $137 млрд после падения стоимости акций Tesla на 11%.
Состояние Маска, напоминает агентство, превысило $200 млрд в январе 2021 г. Тогда он стал богатейшим человеком в мире, опередив основателя Amazon Джеффа Безоса. В том же году в начале ноября состояние бизнесмена достигло максимума в $340 млрд. В декабре 2022 г. звание самого богатого человека перешло главе Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно.
Состояние Маска сократилось в последние недели после падения акций производителя электромобилей. Во вторник, 27 декабря, они подешевели на 11% на фоне сообщения Reuters о планах компании сократить в январе 2023 г. производственный график на своем заводе в Шанхае. Рыночная капитализация Tesla в октябре прошлого года впервые превысила отметку $1 трлн, а сейчас, пишет Bloomberg, «доминирование Tesla в области электромобилей находится под угрозой».
«Она предлагает потребителям из США редкую скидку в размере $7500 на поставку двух самых крупных моделей до конца года, а также сокращает производство на своем заводе в Шанхае», — указывает агентство.
После сделки по приобретению Twitter за $44 млрд бизнесмен стал продавать акции Tesla. В результате, по данным агентства, их стоимость в 2022 г. сократилась на 65% и они перестали быть самым крупным активом предпринимателя. Сам Маск отверг опасения по поводу Tesla и критиковал Федеральную резервную систему США за резкое повышение процентных ставок, а компания, как он писал в Twitter, «работает лучше, чем когда-либо».
В начале 2022 г. Tesla оценивалась в $1,2 трлн. С тех пор ее капитализация сократилась более чем на $800 млрд. Одним из поводов для ухудшения финансового положения Tesla стали сначала локдауны в Китае, что привело к остановке или сокращению производства на заводах компании в стране, а потом отмена всех ограничений и последовавший за ней рекордный рост заболеваемости. Другим фактором стало приобретение Илоном Маском социальной сети Twitter — для финансирования сделки он продал акции Tesla на $31 млрд.
В конце декабря Bloomberg писал, что состояние Маска составляло около $147,7 млрд, что также стало самым низким значением более чем за два года. После того как акции Tesla подешевели более чем на 10%, генеральный директор в своем предновогоднем письме сотрудникам призвал их «не слишком беспокоиться из-за сумасшествия на фондовом рынке», сообщал CNBC.