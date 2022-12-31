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Bloomberg: Маск стал первым человеком в истории, потерявшим $200 млрд

Ведомости

Основатель Tesla и владелец Twitter Илон Маск стал первым в истории человеком, потерявшим $200 млрд, пишет Bloomberg. Состояние бизнесмена сократилось ранее на этой неделе до $137 млрд после падения стоимости акций Tesla на 11%.

Состояние Маска, напоминает агентство, превысило $200 млрд в январе 2021 г. Тогда он стал богатейшим человеком в мире, опередив основателя Amazon Джеффа Безоса. В том же году в начале ноября состояние бизнесмена достигло максимума в $340 млрд. В декабре 2022 г. звание самого богатого человека перешло главе Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно.

Состояние Маска сократилось в последние недели после падения акций производителя электромобилей. Во вторник, 27 декабря, они подешевели на 11% на фоне сообщения Reuters о планах компании сократить в январе 2023 г. производственный график на своем заводе в Шанхае. Рыночная капитализация Tesla в октябре прошлого года впервые превысила отметку $1 трлн, а сейчас, пишет Bloomberg, «доминирование Tesla в области электромобилей находится под угрозой».

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«Она предлагает потребителям из США редкую скидку в размере $7500 на поставку двух самых крупных моделей до конца года, а также сокращает производство на своем заводе в Шанхае», — указывает агентство.

После сделки по приобретению Twitter за $44 млрд бизнесмен стал продавать акции Tesla. В результате, по данным агентства, их стоимость в 2022 г. сократилась на 65% и они перестали быть самым крупным активом предпринимателя. Сам Маск отверг опасения по поводу Tesla и критиковал Федеральную резервную систему США за резкое повышение процентных ставок, а компания, как он писал в Twitter, «работает лучше, чем когда-либо».

В начале 2022 г. Tesla оценивалась в $1,2 трлн. С тех пор ее капитализация сократилась более чем на $800 млрд. Одним из поводов для ухудшения финансового положения Tesla стали сначала локдауны в Китае, что привело к остановке или сокращению производства на заводах компании в стране, а потом отмена всех ограничений и последовавший за ней рекордный рост заболеваемости. Другим фактором стало приобретение Илоном Маском социальной сети Twitter — для финансирования сделки он продал акции Tesla на $31 млрд.

В конце декабря Bloomberg писал, что состояние Маска составляло около $147,7 млрд, что также стало самым низким значением более чем за два года. После того как акции Tesla подешевели более чем на 10%, генеральный директор в своем предновогоднем письме сотрудникам призвал их «не слишком беспокоиться из-за сумасшествия на фондовом рынке», сообщал CNBC.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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