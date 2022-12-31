Bloomberg: Маск стал первым человеком в истории, потерявшим $200 млрд

В начале 2022 г. Tesla оценивалась в $1,2 трлн. С тех пор ее капитализация сократилась более чем на $800 млрд. Одним из поводов для ухудшения финансового положения Tesla стали сначала локдауны в Китае, что привело к остановке или сокращению производства на заводах компании в стране, а потом отмена всех ограничений и последовавший за ней рекордный рост заболеваемости. Другим фактором стало приобретение Илоном Маском социальной сети Twitter — для финансирования сделки он продал акции Tesla на $31 млрд.