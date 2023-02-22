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В Белоруссии могут создать реестр творческих работников

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В правительство Белоруссии поступило предложение о создании специального реестра, куда будут внесены исполнители и иные творческие работники, которые отвечают за реализацию сценариев, сообщает «БелТА» со ссылкой на министра культуры страны Анатолия Маркевича.

«В целях защиты зрителей от недобросовестных организаторов мероприятий с 2023 г. работа по проведению гастролей зарубежных исполнителей сосредоточена в руках филармоний и иных крупных государственных концертных организаций. В правительство внесены предложения о создании реестра исполнителей и иных творческих работников, отвечающих за разработку и реализацию сценариев», – заявил Маркевич на ведомственной коллегии.

Как отмечает агентство, власти Белоруссии с 1 августа прошлого года запустили в стране реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий для того, чтобы усилить роль государства в регулировании данной сферы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных