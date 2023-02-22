В Белоруссии могут создать реестр творческих работников
В правительство Белоруссии поступило предложение о создании специального реестра, куда будут внесены исполнители и иные творческие работники, которые отвечают за реализацию сценариев, сообщает «БелТА» со ссылкой на министра культуры страны Анатолия Маркевича.
«В целях защиты зрителей от недобросовестных организаторов мероприятий с 2023 г. работа по проведению гастролей зарубежных исполнителей сосредоточена в руках филармоний и иных крупных государственных концертных организаций. В правительство внесены предложения о создании реестра исполнителей и иных творческих работников, отвечающих за разработку и реализацию сценариев», – заявил Маркевич на ведомственной коллегии.
Как отмечает агентство, власти Белоруссии с 1 августа прошлого года запустили в стране реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий для того, чтобы усилить роль государства в регулировании данной сферы.