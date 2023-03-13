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Объявлены победители «Оскара-2023»

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В Лос-Анджелесе завершилась 95-я церемония вручения наград премии Американской академии «Оскар». Лидером по числу наград стал фильм Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все везде и сразу» — у фильма 7 побед в 11 номинациях. Результаты опубликованы на сайте киноакадемии.

Картина взяла главную статуэтку премии в категории «Лучший фильм». Кроме того, ленту наградили за лучший сценарий и лучший монтаж. Статуэтку за лучшую женскую роль получила актриса Мишель Йео, сыгравшая в фильме «Все везде и сразу» хозяйку прачечной.

Также обе статуэтки в категориях «Лучший актер второго плана» и «Лучшая актриса второго плана» унесли Ке Хюи Куан и Джейми Ли Кёртис. Актеров также наградили за роли в ленте Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, которые были признаны лучшими режиссерами за «Все везде и сразу».

За «Все везде и сразу» по количеству полученных наград следует фильм Эдварда Бергера «На западном фронте без перемен» (Netflix) — у ленты четыре победы в девяти номинациях (лучший иностранный фильм, лучшая операторская работа, лучшая работа художника-постановщика, лучший оригинальный саундтрек).

У картины «Кит» Даррена Аронофски две статуэтки. Приз за лучшую мужскую роль получил Брендан Фрейзер, также фильм отметили в категории «Лучший грим и прически».

Лидерами по числу номинаций также были «Банши Инишерина» Мартина Макдоны (9 номинаций), «Элвис» База Лурмана (8) и «Фабельманы» Стивена Спилберга (7), однако фильмы остались без наград. Картина российских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых уступила индийско-американскому фильму «Заклинатели слонов» в категории «Лучший документальный короткометражный фильм». А приз за лучший документальный фильм достался ленте «Навальный» Дэниэла Роэра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных