Объявлены победители «Оскара-2023»
В Лос-Анджелесе завершилась 95-я церемония вручения наград премии Американской академии «Оскар». Лидером по числу наград стал фильм Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все везде и сразу» — у фильма 7 побед в 11 номинациях. Результаты опубликованы на сайте киноакадемии.
Картина взяла главную статуэтку премии в категории «Лучший фильм». Кроме того, ленту наградили за лучший сценарий и лучший монтаж. Статуэтку за лучшую женскую роль получила актриса Мишель Йео, сыгравшая в фильме «Все везде и сразу» хозяйку прачечной.
Также обе статуэтки в категориях «Лучший актер второго плана» и «Лучшая актриса второго плана» унесли Ке Хюи Куан и Джейми Ли Кёртис. Актеров также наградили за роли в ленте Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, которые были признаны лучшими режиссерами за «Все везде и сразу».
За «Все везде и сразу» по количеству полученных наград следует фильм Эдварда Бергера «На западном фронте без перемен» (Netflix) — у ленты четыре победы в девяти номинациях (лучший иностранный фильм, лучшая операторская работа, лучшая работа художника-постановщика, лучший оригинальный саундтрек).
У картины «Кит» Даррена Аронофски две статуэтки. Приз за лучшую мужскую роль получил Брендан Фрейзер, также фильм отметили в категории «Лучший грим и прически».
Лидерами по числу номинаций также были «Банши Инишерина» Мартина Макдоны (9 номинаций), «Элвис» База Лурмана (8) и «Фабельманы» Стивена Спилберга (7), однако фильмы остались без наград. Картина российских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых уступила индийско-американскому фильму «Заклинатели слонов» в категории «Лучший документальный короткометражный фильм». А приз за лучший документальный фильм достался ленте «Навальный» Дэниэла Роэра.