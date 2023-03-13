Объявлены победители «Оскара-2023»

Также обе статуэтки в категориях «Лучший актер второго плана» и «Лучшая актриса второго плана» унесли Ке Хюи Куан и Джейми Ли Кёртис. Актеров также наградили за роли в ленте Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, которые были признаны лучшими режиссерами за «Все везде и сразу».