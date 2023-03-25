Медведев призвал скачивать западный контент у «правильных пиратов»

«Знаете, что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них. Если раньше я, как юрист, относился к этому отрицательно и считал, что лучше переплатить, то сейчас я к этому отношусь по принципу "что хотели, то и получили". И пусть они недобирают деньги», – заявил политик.