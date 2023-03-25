Медведев призвал скачивать западный контент у «правильных пиратов»
Россиянам следует бесплатно скачивать западный контент и распространять его, чтобы ушедшие из страны компании получили максимальный урон, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
«Знаете, что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них. Если раньше я, как юрист, относился к этому отрицательно и считал, что лучше переплатить, то сейчас я к этому отношусь по принципу "что хотели, то и получили". И пусть они недобирают деньги», – заявил политик.
По его мнению, западных компаний необходимо лишить в России части неимущественных прав. Продукцию ушедших из страны Netflix и других сервисов «будем скачивать, будем пользовать бесплатно», добавил он.
«Я бы еще это все по сети разбрасывал, чтобы причинить им максимальный урон, чтоб они обанкротились»,— сказал Медведев.
После начала спецоперации на Украине о приостановке деятельности в России объявил ряд зарубежных медиакомпаний, в том числе американские мейджоры Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. В марте 2023 г. у российских видеосервисов заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney, рассказали ранее четыре топ-менеджера видеосервисов. По истечению срока действия контрактов контент Disney планируется убрать с платформ.