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Медведев призвал скачивать западный контент у «правильных пиратов»

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Россиянам следует бесплатно скачивать западный контент и распространять его, чтобы ушедшие из страны компании получили максимальный урон, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

«Знаете, что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них. Если раньше я, как юрист, относился к этому отрицательно и считал, что лучше переплатить, то сейчас я к этому отношусь по принципу "что хотели, то и получили". И пусть они недобирают деньги», – заявил политик.

По его мнению, западных компаний необходимо лишить в России части неимущественных прав. Продукцию ушедших из страны Netflix и других сервисов «будем скачивать, будем пользовать бесплатно», добавил он.

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«Я бы еще это все по сети разбрасывал, чтобы причинить им максимальный урон, чтоб они обанкротились»,— сказал Медведев.

После начала спецоперации на Украине о приостановке деятельности в России объявил ряд зарубежных медиакомпаний, в том числе американские мейджоры Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. В марте 2023 г. у российских видеосервисов заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney, рассказали ранее четыре топ-менеджера видеосервисов. По истечению срока действия контрактов контент Disney планируется убрать с платформ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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