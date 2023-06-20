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Госдума приняла закон о штрафах за отсутствие маркировки интернет-рекламы

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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о штрафах за отсутствие маркировки интернет-рекламы, следует из думской электронной базы. 

Новый законопроект вводит штрафы за непредставление данных в в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР; его оператор – Роскомнадзор) и распространение в интернете рекламы без идентификатора вводит штрафы для физлиц до 30 000 руб., для должностных лиц – до 100 000  руб., для ИП – до 200 000 руб., для юрлиц – до 500 000 руб. А штраф за нарушение закона оператором рекламных данных (ОРД) достигает 200 000 руб. для должностных лиц и ИП и 700 000 руб. – для юрлиц.

По словам одного из авторов инициативы, члена комитета Госдумы по информационной политике о информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, принятие этого законопроекта «позволит "закрыть" теневой рекламный рынок, прекратить публикацию скрытой рекламы и решить одну из базовых проблем российской экономики – планирование и распределение информационных потоков». 

Законопроект был зарегистрирован в Госдуме 14 апреля, в первом чтении его приняли 18 мая. Согласно итоговому тексту документа, принятому в третьем чтении, законопроект вступит в силу с 1 сентября 2023 г. Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме – Антон Горелкин, Антон Немкин, Сергей Морозов и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных