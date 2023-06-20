Госдума приняла закон о штрафах за отсутствие маркировки интернет-рекламы
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о штрафах за отсутствие маркировки интернет-рекламы, следует из думской электронной базы.
Новый законопроект вводит штрафы за непредставление данных в в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР; его оператор – Роскомнадзор) и распространение в интернете рекламы без идентификатора вводит штрафы для физлиц до 30 000 руб., для должностных лиц – до 100 000 руб., для ИП – до 200 000 руб., для юрлиц – до 500 000 руб. А штраф за нарушение закона оператором рекламных данных (ОРД) достигает 200 000 руб. для должностных лиц и ИП и 700 000 руб. – для юрлиц.
По словам одного из авторов инициативы, члена комитета Госдумы по информационной политике о информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, принятие этого законопроекта «позволит "закрыть" теневой рекламный рынок, прекратить публикацию скрытой рекламы и решить одну из базовых проблем российской экономики – планирование и распределение информационных потоков».
Законопроект был зарегистрирован в Госдуме 14 апреля, в первом чтении его приняли 18 мая. Согласно итоговому тексту документа, принятому в третьем чтении, законопроект вступит в силу с 1 сентября 2023 г. Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме – Антон Горелкин, Антон Немкин, Сергей Морозов и др.