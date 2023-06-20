Госдума приняла закон о штрафах за отсутствие маркировки интернет-рекламы

Новый законопроект вводит штрафы за непредставление данных в в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР; его оператор – Роскомнадзор) и распространение в интернете рекламы без идентификатора вводит штрафы для физлиц до 30 000 руб., для должностных лиц – до 100 000 руб., для ИП – до 200 000 руб., для юрлиц – до 500 000 руб. А штраф за нарушение закона оператором рекламных данных (ОРД) достигает 200 000 руб. для должностных лиц и ИП и 700 000 руб. – для юрлиц.