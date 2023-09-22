Вторая часть «Чебурашки» выйдет в прокат в 2026 году
Вторая часть фильма «Чебурашка» выйдет в прокат 1 января 2026 г., фильм уже запущен в производство. Об этом сообщила пресс-служба телекомпании ВГТРК.
«Официально: "Чебурашка-2" запущен в производство! Следующая часть о приключениях уже полюбившихся героев и новых персонажей выйдет в новогодние каникулы, 1 января 2026-го», – сказано в сообщении.
В телекомпании отметили, что над второй частью фильма продолжит работать режиссер Дмитрий Дьяченко вместе с той же командой, которая работала над первым фильмом. Сюжет кинокартины будет развиваться спустя год после событий первого фильма. Генеральный продюсер Yellow, Black and White и соавтор сценария Виталий Шляппо анонсировал появление новых персонажей в картине.
Комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко вышла в широкий прокат 1 января 2023 г. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов и др. Чебурашку озвучивала Ольга Кузьмина, а нарисован главный герой был с помощью компьютерной графики.
Кассовые сборы стали рекордными в российском прокате – долгое время на первой строчке самых кассовых фильмов значилась первая часть «Аватара» Джеймса Кэмерона. В феврале сообщалось, что кассовые сборы «Чебурашки» превысили 6 млрд руб. В мае портал The Numbers представил свой рейтинг самого кассового мирового кино 2023 г. «Чебурашка» с общим доходом в прокате в $86,1 млн в этом списке оказался на 20-м месте.