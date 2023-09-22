Вторая часть «Чебурашки» выйдет в прокат в 2026 году

Кассовые сборы стали рекордными в российском прокате – долгое время на первой строчке самых кассовых фильмов значилась первая часть «Аватара» Джеймса Кэмерона. В феврале сообщалось, что кассовые сборы «Чебурашки» превысили 6 млрд руб. В мае портал The Numbers представил свой рейтинг самого кассового мирового кино 2023 г. «Чебурашка» с общим доходом в прокате в $86,1 млн в этом списке оказался на 20-м месте.