Роскомнадзор рассмотрит предложение о блокировке TikTok в РФ
Роскомнадзор до 8 мая рассмотрит предложение Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) о блокировке TikTok в России. Об этом сообщает ТАСС.
В АППСИМ уточнили, что российским пользователем доступны только видеоролики двухлетней давности и платформа на данный момент только оттягивает пользователей от отечественных площадок. Ассоциация просит проверить TikTok на предмет локализации данных пользователей (закон «О персональных данных»), поскольку соцсеть по-прежнему дает смотреть видео и оставлять под ними комментарии.
«Блокировка позволит российским соцсетям коротких видео, таким как "VK видео", Yappy, "Дзен" и другим, нарастить свою аудиторию на 30 млн человек, а профессиональное сообщество получит больше подписчиков на отечественных площадках, а значит, больше возможностей для заработка», – цитирует АППСИМ агентство.
7 марта 2022 г. соцсеть сообщила, что была вынуждена приостановить загрузку нового контента из России на фоне вступления в силу закона о дискредитации Вооруженных сил РФ. В компании заявили, что они заняты изучением возможных последствий этого закона в вопросах безопасности. С тех пор российским пользователям в том числе недоступен просмотр контента от авторов других стран.