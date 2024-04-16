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Роскомнадзор рассмотрит предложение о блокировке TikTok в РФ

Ведомости

Роскомнадзор до 8 мая рассмотрит предложение Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) о блокировке TikTok в России. Об этом сообщает ТАСС.

В АППСИМ уточнили, что российским пользователем доступны только видеоролики двухлетней давности и платформа на данный момент только оттягивает пользователей от отечественных площадок. Ассоциация просит проверить TikTok на предмет локализации данных пользователей (закон «О персональных данных»), поскольку соцсеть по-прежнему дает смотреть видео и оставлять под ними комментарии.

«Блокировка позволит российским соцсетям коротких видео, таким как "VK видео", Yappy, "Дзен" и другим, нарастить свою аудиторию на 30 млн человек, а профессиональное сообщество получит больше подписчиков на отечественных площадках, а значит, больше возможностей для заработка», – цитирует АППСИМ агентство. 

7 марта 2022 г. соцсеть сообщила, что была вынуждена приостановить загрузку нового контента из России на фоне вступления в силу закона о дискредитации Вооруженных сил РФ. В компании заявили, что они заняты изучением возможных последствий этого закона в вопросах безопасности. С тех пор российским пользователям в том числе недоступен просмотр контента от авторов других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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