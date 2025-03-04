Рост рынка видеосервисов в России замедлился

Ключевыми факторами роста выручки онлайн-кинотеатров стали увеличение производства киносериального контента в России, рост интереса аудитории к спортивным трансляциям и детским проектам на фоне ограничения доступа к YouTube, расширение партнерских отношений видеосервисов с операторами связи, повышение стоимости подписки некоторыми платформами и борьба с пиратством, пояснили в «ТМТ консалтинге». При этом ограничивали потенциал рынка в 2024 г. замедление роста количества подписчиков у платформ, отсутствие громких премьер, рост затрат на производство контента и, как следствие, сокращение числа выпущенных проектов даже в сезон высокой активности (сентябрь – декабрь), добавили аналитики исследовательской компании.