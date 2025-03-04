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Рост рынка видеосервисов в России замедлился

Ведомости

Выручка российских онлайн-кинотеатров в 2024 г. увеличилась на 37% к 2023 г. до 128,8 млрд руб., следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». Для сравнения в 2023 г. темпы роста выручки видеосервисов были чуть выше – тогда рынок достиг 94,2 млрд руб., что на 39% больше показателя 2022 г. (67,8 млрд руб.)

Основным драйвером рынка, согласно данным «ТМТ консалтинга», стали доходы видеосервисов от подписки: они в 2024 г. выросли на 39% до 121,4 млрд руб. (93% совокупной выручки). На рекламные доходы онлайн-кинотеатров пришлось 6% рынка, или 7,4 млрд руб., а на выручку платформ от покупки или аренды отдельных фильмов и сериалов – лишь 1%, отмечают аналитики.

Ключевыми факторами роста выручки онлайн-кинотеатров стали увеличение производства киносериального контента в России, рост интереса аудитории к спортивным трансляциям и детским проектам на фоне ограничения доступа к YouTube, расширение партнерских отношений видеосервисов с операторами связи, повышение стоимости подписки некоторыми платформами и борьба с пиратством, пояснили в «ТМТ консалтинге». При этом ограничивали потенциал рынка в 2024 г. замедление роста количества подписчиков у платформ, отсутствие громких премьер, рост затрат на производство контента и, как следствие, сокращение числа выпущенных проектов даже в сезон высокой активности (сентябрь – декабрь), добавили аналитики исследовательской компании.

Лидером по выручке среди платформ уже третий год подряд становится «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»): его доля на рынке в 2024 г. достигла 32%, фиксируют в «ТМТ консалтинге». В топ-3 также вошли «Иви» (№2, 16%) и Wink (принадлежит «Ростелекому»; №3, 15%), указано в исследовании. В 2025 г. рынок онлайн-кинотеатров, по прогнозам «ТМТ консалтинга», вырастет на 10-15% и составит около 145 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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