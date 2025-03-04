Рост рынка видеосервисов в России замедлился
Выручка российских онлайн-кинотеатров в 2024 г. увеличилась на 37% к 2023 г. до 128,8 млрд руб., следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». Для сравнения в 2023 г. темпы роста выручки видеосервисов были чуть выше – тогда рынок достиг 94,2 млрд руб., что на 39% больше показателя 2022 г. (67,8 млрд руб.)
Основным драйвером рынка, согласно данным «ТМТ консалтинга», стали доходы видеосервисов от подписки: они в 2024 г. выросли на 39% до 121,4 млрд руб. (93% совокупной выручки). На рекламные доходы онлайн-кинотеатров пришлось 6% рынка, или 7,4 млрд руб., а на выручку платформ от покупки или аренды отдельных фильмов и сериалов – лишь 1%, отмечают аналитики.
Ключевыми факторами роста выручки онлайн-кинотеатров стали увеличение производства киносериального контента в России, рост интереса аудитории к спортивным трансляциям и детским проектам на фоне ограничения доступа к YouTube, расширение партнерских отношений видеосервисов с операторами связи, повышение стоимости подписки некоторыми платформами и борьба с пиратством, пояснили в «ТМТ консалтинге». При этом ограничивали потенциал рынка в 2024 г. замедление роста количества подписчиков у платформ, отсутствие громких премьер, рост затрат на производство контента и, как следствие, сокращение числа выпущенных проектов даже в сезон высокой активности (сентябрь – декабрь), добавили аналитики исследовательской компании.
Лидером по выручке среди платформ уже третий год подряд становится «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»): его доля на рынке в 2024 г. достигла 32%, фиксируют в «ТМТ консалтинге». В топ-3 также вошли «Иви» (№2, 16%) и Wink (принадлежит «Ростелекому»; №3, 15%), указано в исследовании. В 2025 г. рынок онлайн-кинотеатров, по прогнозам «ТМТ консалтинга», вырастет на 10-15% и составит около 145 млрд руб.